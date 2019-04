TELEVISIÓN Lacrimógeno mensaje de despedida de Isabel Pantoja antes de entrar en 'Supervivientes' La tonadillera saltará desde el helicóptero del programa de Mediaset este jueves en un nuevo reto televisivo

'Supervivientes 2019' comienza este jueves a las 22:00 horas y los concursantes ya se encuentran en Honduras a la espera de saltar desde el helicóptero para nadar hasta la isla más famosa de la televisión española.

Sin lugar a dudas, la gran estrella del reality este año es Isabel Pantoja, una concursante que nadie esperaba y con la que Telecinco espera reventar en las audiencias.

En su última aparición en sus redes sociales, a modo de despedida, la tonadillera ha colgado un cariñoso vídeo dirigido a su «querida familia, amigos y fans» en el que repasa sus emociones y lo que espera de esta nueva aventura en su carrera profesional:

«Espero no defraudaros, intentaré hacerlo lo mejor posible. Todo para mi es nuevo. Pido de corazón que me apoyéis, que penséis que es la primera vez que hago algo distinto a lo que es mi profesión, que es cantar. Yo estaré siempre en directo a través de las cuentas oficiales del programa de 'Supervivientes' y en todos los programas de Telecinco».

El programa comienza este jueves y tendrá al recuperado Jorge Javier Vázquez y a Lara Álvarez como presentadores de las galas. El debate lo dirigirá Jordi González y Carlos Sobera presentará en Cuatro 'Tierra de nadie'. Los resúmenes diarios irán a cargo también de Lara Álvarez.

Además de la citada Isabel Pantoja, auténtica protagonista del reality, otros catorce concursantes lucharan con ella por ser el ganador de la edición de Supervivientes 2019:

Nicolas Vallejo-Nágera, alias Colate (ex de Paulina Rubio); Omar Montes (ex de Chabelita, tendrá a su exsuegra en el concurso); Dakota ('Hermano Mayor', 'Cámbiame'); Carlos Lozano (se encontrará con su ex Mónica Hoyos, que también participa); Oto Vans (youtuber); Chelo García-Cortés (colaborada de 'Sálvame); Jonathan Piqueras (hijo de la ex de Kiko Matamoros); Violeta Mangriñán ('MYHYV'); Loli Álvarez (artista polifacética); Albert ('MYHYV'); Aneth (amiga de la familia Pantoja); y Azúcar Moreno (Toñi y Encarna).