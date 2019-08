TELEVISIÓN Kiko Rivera: «Mi madre sufre y yo sufro. Pero, ¿mi hermana sufre?» El dj ha querido defender su amistad con Omar en una entrevista de lo más completa en el programa 'Viva la vida' de Mediaset

Kiko Rivera ha pasado este fin de semana por los micrófonos de 'Viva la vida' para hablar de su amistad con Omar Montes y el conflicto que la misma está generando en su familia. El dj, que se encontraba en Mojácar para realizar un bolo, quiso dejar claro que considera a Omar un buen amigo:

«Yo a mi Omar le doy la vida, ya le conozco desde hace muchos años y con mi madre se ha portado muy bien en la Isla y le tengo mucho cariño porque, como he dicho, le conozco desde hace muchos años en Benidorn».

Para aclarar dudas, Kiko quiso dejar claro en Mediaset que su hermana Isabel no tiene ningún motivo para pedirle que deje de ser amigo de Omar o para haberse enfadado porque éste acudiera a su fiesta de cumpleaños en Cantora:

«Omar es amigo mío antes de estar con mi hermana. Entonces, si mi hermana es mayor para liarse con un amigo mío también debe de ser mayor para entender que ese amigo sigue siendo mi amigo».

A la pregunta de cómo está la situación con su hermana contestó lo siguiente:

«Mi hermana es mi hermana y siempre va a serlo, eso no se puede negar. Evidentemente, yo no me llevo muy bien con ella ahora, pero son cosas que con el tiempo se arreglan. Esto no es para toda la vida. Lo que ocurre es que mi hermana toma unas decisiones con las que yo no estoy de acuerdo y es lo que hay. Lo único que pasa que en nuestra familia somos conocidos y todo el mundo se entera, pero seguro que en todas las familias se pelean».

Para terminar, le lanzó un último dardo a Chabelita: «Mi madre sufre y yo sufro. Pero, ¿mi hermana sufre? Porque yo la veo muy feliz».