TELEVISIÓN Julián Muñoz: «Lo de Isabel Pantoja fue un calentón» El exalcalde de Marbella ha asegurado en RTVE que se arrepiente de la relación que mantuvo con la tonadillera

José Juan López @JJBartlet Actualizado: 25/07/2019 07:10h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Han pasado diez años desde que Isabel Pantoja y Julián Muñoz le pusieron el fin de su relación, pero sigue dando mucho de qué hablar. Ayer, en el programa de RTVE 'Lazos de sangre', que presenta Boris Izaguirre, el exalcalde de Marbella se despachó a gusto sobre su ex.

Así, comenta que el hecho de abandonar su familia para iniciar un 'affaire' con la tonadillera «fue un calentón».

«Estaba envuelto en una nube y me creía el príncipe Aladdin. Se dieron una serie de circunstancias y emprendí un camino sin retorno», afirma en La 1.

Hay que recordar que Julián Muñoz está condenado a 20 años de cárcel y que se encuentra fuera de la prisión por motivos de salud. En el programa de Boris Izaguirre mostró su dolor por cómo, según su versión, se portó Isabel Pantoja con él desde que se inició su proceso judicial, afirmando que «Isabel Pantoja no se ha portado bien conmigo».

Muñoz cuenta que su relación con la tonadillera se rompió porque ella pasó completamente de él poco después de que lo metieran en la cárcel:

«La situación es muy sencilla. Cuando a mí me meten en la cárcel, había cortado con mi familia y Mayte Zaldívar. Yo hablaba por teléfono todos los días con ella y fue una vez a verme a Jaén. La segunda vez fue a pedirme explicaciones porque dice que le di dinero a Mayte que era mentira. Y luego me dijo que no podía ir a verme porque tenía que ir al dentista».

Está claro que a Julián Muñoz no le ha sentado nada bien que Isabel Pantoja esté en el candelero televisivo en las últimas semanas gracias al éxito que ha tenido su participación en 'Supervivientes' y ha querido lanzarle un dardo público a través del programa 'Lazos de sangre'. Suponemos que a la tonadillera le importará poco a estas alturas lo que hable su ex, ¿o no?. Veremos si le contesta.