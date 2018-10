TELEVISIÓN Julia y Dave afrontan con ilusión la segunda gala de OT 2018 Los dos concursantes gaditanos han tenido una semana muy positiva en los ensayos que intentarán refrendar esta noche en directo

José Juan López

@JJBartlet Actualizado: 03/10/2018 13:26h

'Operación Triunfo' presenta esta noche su segunda gala con la intención de continuar líder de audiencia en su franja horaria (la semana pasada superó los 2 millones de espectadores con casi un 17% de cuota de pantalla). Los dos gaditanos del concurso, Dave y Julia, afrontan con ilusión sus actuaciones tras una muy buena semana para ellos.

Dos son las novedades de la Gala 2 con respecto a la primera. Por un lado, habrá un cambio en el jurado, ya que la cantante Rosana sustituirá a Ana Torroja y Julia Gómez Cora será el cuarto miembro. Por otro, el público tendrá que decidir quién es el primer expulsado de 'OT 2018', Alfonso o Sabela, que serán los únicos que defenderán sus temas en solitario.

La gala la abrirán los 16 concursantes (como siempre) con el tema 'Bonito es', de Los Sencillos. Alfonso cantará 'All of me', de John Legend y Sabela 'Benditas feridas', de Rosa Cedrón. Además, Lola Índigo y Tequila serán los artistas invitados de un programa que se prolongará hasta casi la una de la madrugada.

El sanluqueño Dave cantará junto Noelia el tema 'Volando voy', de Camarón de la Isla. Durante la semana se le ha visto muy confiado, entonando muy bien y demostrando que está más que capacitado para impresionar al jurado y al público cantando un tema tan potente.

Julia, por su parte, tendrá que interpretar junto a su buen amigo Carlos Right el tema de Gianluca Grignani 'Mi historia entre tus dedos'. Se trata de una canción preciosa perfecta para la voz de la gaditana. El buen rollo que tiene con su compañero puede resultar muy positivo para que ambos salgan adelante esta noche con un tema que en España popularizó Sergio Dalma.

"MI HISTORIA ENTRE TUS DEDOS" - JULIA y CARLOS 👉 https://t.co/9eWILZkBgg#OTDirecto1OCT — OT 2018 (@OT_Oficial) 1 octobre 2018

Además, África y María interpretarán el tema ‘Friends’ de Marshmello; Famous y Damion, ‘Déjala que baile’, de Alejandro Sanz y Melendi; Marilia y Joan Garrido, ‘Another day of sun’, de ‘La, la, land’; Miki y Alba Reche, ‘Alma mía’, de Natalia Lafourcade; y Natalia y Marta, ‘Tainted love’, versión de Imelda May.