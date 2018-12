Julia y Alba se quejan de falta de atención médica en 'OT 2018'

La gran final de 'Operación Triunfo 2018' aterriza mañana miércoles a partir de las 22:30 en Televisión Española (y en las calles de San Fernando) y los ánimos en la Academia están más cargados que nunca.

Parecía que iba a ser una edición casi sin polémicas, pero los productores se han encontrado con una crítica de dos concursantes en el inicio de la semana. La gaditana Julia y Alba Reche se han quejado de la falta de atención médica que han tenido en los últimos días.

En el Canal 24 horas de Youtube, los espectadores pudieron ver como las dos concursantes se quejaban de la falta de atención médica y psicológica en el último mes. «Me parece fatal. Nuestra salud y nuestra salud mental llevan cuatro semanas sin ser atendidas», comentó Alba Reche.

Alba: "No hay Pau ni Sara?"

Julia dice que no con la cabeza

Alba: "Qué fuerte."

Julia: "Me parece mal."

Alba: "Me parece fatal. Nuestra salud y nuestra salud mental llevan cuatro semanas sin ser atendidas."

0 mentiras fueron dichas pic.twitter.com/W4sSmfevoc