Julia, salvada por sus compañeros en la novena gala de 'OT 2018'

Segunda vez en nueve galas que Julia es nominada por el jurado de ‘Operación Triunfo 2018'. En esta ocasión, tras cantar el tema ‘Me muero’, de La Quinta Estación. La gaditana no tuvo su mejor noche, no terminó de darle su espíritu a la canción y, tras un mal inicio, no pudo remontar su actuación. Acabó muy bien, pero los temblores en su voz de las primeras notas provocaron su nominación.

Dejando claro quién para ellos es su preferido, los profesores salvaron a otro de los nominados, Famous. Así, la única opción que Julia tenía de salvarse de la nominación final en esta ocasión quedaba en manos de sus compañeros. Éstos decidieron que debía seguir una semana más y, más apurada que nunca, logró pasar la pasarela.

Las nominadas de la semana fueron finalmente María y Marta. Ésta última lo es por segunda gala consecutiva, ya que en la novena se ha salvado de milagro en su duelo personal ante Marilia, que fue finalmente la expulsada. El favorito del público fue Miki tras ser el primer concursante de la historia de 'Operación Triunfo' en interpretar un tema en catalán.

La novena gala fue un éxito total de audiencia para Televisión Española con un total de 1.930.000 de espectadores y un 16,2% de cuota de pantalla. A ello favoreció sin lugar a dudas la presencia de una de las estrellas musicales del momento en nuestro país, el cantante de trap C. Tangana.