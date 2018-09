TELEVISIÓN Julia hará de Malú y Dave de Andrés Calamaro en la gala 1 de OT Los 16 concursantes finales del programa ya conocen los temas que deberán interpretar el próximo miércoles

José Juan López

@JJBartlet Actualizado: 21/09/2018 16:06h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Una vez que los jueces y la audiencia eligieron a los 16 concursantes definitivos de ‘Operación Triunfo 2018’ ha llegado el momento de la verdad. Así, los concursantes ya han conocido las canciones que cantarán en dúo durante la gala 1 que tendrá lugar el próximo miércoles.

Hay que decir que la primera canción de la noche la cantarán todos a la vez y que será ‘This is me’, un tema que forma parte de la banda sonora de ‘El gran Showman’.

Entre los gaditanos, a Julia le ha tocado como compañero Joan y su canción será ‘Vuelvo a verte’, de Pablo Alborán y Malú. Dave, por su parte, cantará junto a Marilia el clásico de Mercedes Sosa y que hace unos años devolvió a la actualidad Andrés Calamaro ‘Alfonsina y el mar’.

Alba y Noela deberán interpretar en inglés ‘Respect’, de Aretha Franklin, y Damion y África la versión de ‘Perfect’ de Beyoncé y Ed Sheeran. Además, Famous y Natalia deberán interpretar el tema 'Feel it still' de Portugal. The man.

Carlos y Miki cantarán ‘El ataque de las chicas cocodrilo’ de los Hombres G y Alfonso y Sabela serán Luis Fonsi y Demi Lovato con el temazo del verano ‘Échame la culpa’.

Por último, otras dos chicas, Marta y María, se pondrán en la piel de la extremeña Bebe para cantar ‘Ella’. En el siguiente vídeo se puede ver la reacción de los chicos al conocer a sus acompañantes y a sus canciones: