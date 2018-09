ESTADOS UNIDOS Un juez rechaza darle la mano al padre de una víctima del tiroteo de Parkland Brett Kavanaugh se quedó mirando con desprecio a Fred Guttenberg, el progenitor de una adolescente asesinada

José Juan López

@JJBartlet

«Le tendí la mano y le dije: 'Me llamo Fred Guttenberg, padre de Jaime Guttenberg, que fue asesinada en Parkland', y él se marchó».

Así contaba a The Guardian el padre de una víctima de un tiroteo cómo el juez nominado por Donald Trump para la corte suprema, Brett Kavanugh, le miró y se fue sin devolverle el saludo cuando éste estaba intentando darle la mano.

El momento, lamentable, fue capturado por cámaras de foto y de vídeo desde varios ángulos. Desde la Casa Blanca han querido vender el incidente como que a Kavanaugh se le acercó un «individuo no identificado» y que «antes de que el juez pudiera darle la mano la seguridad intervino».

Guttenberg, sin embargo, tiene claro que eso no fue lo que sucedió: «El que vea el vídeo se dará cuenta de que eso no fue lo que sucedió. Lo que dice la Casa Blanca no es verdad. Nos miramos lo suficente a los ojos como para que me reconociera. Podría haberme dado la mano y haberme dicho que sentía mi perdida. Algo así».

Se da la circunstancia de que el juez Kavanaugh es un defensor del derecho a tener armas y, según cuentan en The Guardian, la Asocación Nacional del Rifle anunció en agosto que gastaría al menos un millón de dólares en respaldar su confirmación del juez ante la Corte Suprema.

Guttenberg, desde que su hija fuera asesinada en el tiroteo de Parkland, se ha convertido en un gran defensor del control de armas, sobre todo de una regulación de las armas de asalto. Su hija Jaime, de 14 años, fue tiroteada en el pasillo de su escuela el pasado mes de febrero con un rifle de asalto.