MYHYV Jaime echa a su favorita y 'coquetea' con Sofía Suescun El tronista gaditano de 'MYHYV' tuvo otro intenso programa en el que acabó expulsando a Jenni, una de las chicas con las que mayor 'feeling' tenía

José Juan López

Últimamente el programa 'Mujeres y hombres y viceversa' que presenta Emma García en Cuatro está viviendo días muy intensos y el gaditano Jaime de León está siendo el gran protagonista.

En el último programa, Jaime se vio obligado a echar a una de sus favoritas, Jenni, por unas fotos en las que se la podía ver en actitud cariñosa con otro chico fuera del programa.

La chica negó que hubiera ninguna relación entre ellos más allá de la amistad, pero era la segunda vez que a Jaime le enseñaban fotos de Jenni con el mismo chico en las que se les podía ver acaramelados, por lo que decidió expulsarla.

Jaime de León, justo después de la salida de Jenni. - Mediaset

Cuando fue preguntado por Emma García sobre iba a echar a Jenni, fue claro: «Yo habiéndome dicho que el mismo chico de las fotos es el de la piscina yo sintiéndolo mucho Jenni no me voy a fiar de ti».

«Lo siento mucho Jenni, no me voy a fiar de ti»

Tras estas palabras de Jaime, Jenni se levantó de su silla negando con la cabeza, se despidió de la presentadora y se marchó sin decir nada.

«Yo entiendo que pueda salir a pasear, pero no que vaya de la mano por la calle con el mismo chico de un vídeo que yo he visto en el que se les ve en actitud cariñosa que va más de la amistad. Yo sé como soy y sé que no voy a confiar en ella. Así que , para estar los dos mal, prefiero conocer a chicas nuevas», comentó Jaime tras su marcha.

La 'pelea' entre Sofía Suescun y Maira

Durante el programa, también ha habido un enfrentamiento entre una de las colaboradoras del programa, Sofía Suescun, y Maira, una de las pretendientas de Jaime de León.

Sofía ha acusado a Maira de temer demasiado la presencia de Vicu, una nueva pretendienta de Jaime. Tras la acusación, se han ensarzado en una batalla dialéctica que ha acabado dando la sensación de que Sofía podría llegar a estar celosa de Maira e interesada en Jaime.

De hecho, Sofía ha acabado la discusión con una frase tremenda: «Si me siento de pretendienta se va conmigo».