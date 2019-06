TELEVISIÓN Isabel Pantoja sufre una crisis y recuerda su paso por prisión: «He perdido mi libertad» La tonadillera ha vuelto a venirse abajo y a pedir que desea dejar la isla de 'Supervivientes'

Dos meses llevamos ya de 'Supervivientes' y muchas han sido ya las ocasiones en las que Isabel Pantoja le ha contado desesperada a Jorge Javie Vázquez que quiere marcharse de la Isla.

En esta ocasión, la cosa ha sido más dramática que de costumbre, ya que la tonadillera ha sufrido una fuerte crisis de ansiedad. La causa, su paso por la cárcel, algo que no olvida.

«¿A qué crees que se deben esos deseos periódicos de abandonar el concurso?», le preguntó Jorge Javier.

La respuesta de Isabel fue clara: «Pues muy fácil Jorge, todo el mundo sabe que yo he venido a concursar, soy una concursante más. Para mí el estar aquí desde el año 2011 era el sueño de mi vida, pero todo el mundo sabe que yo lo he pasado muy mal y, aunque yo pensaba que mi mente estaba bien y que físicamente también, el estar en una isla me recuerda día a día a que no tengo el mando de mi vida nuevamente en mis manos».

Posteriormente, confesó que el hecho de tener ganas de salir y no poder hacerlo le recuerda a su tiempo en prisión: «Me recuerda muchísimo a donde yo no elegí estar, es como recordar el tiempo pasado allí. Mi libertad la he perdido».

Jorge Javier quiso saber porque Isabel Pantoja nunca habla directamente de la cárcel: «¿Por qué no nombras nunca ese sitio?».

La tonadillera le respondió sin rodeos: «Porque no me gusta».

A pesar de la crisis, Isabel Pantoja tiene ganas de seguir dando guerra en el concurso y, tras recibir la visita de su hija y venirse arriba, confesó que va a continuar peleando:

«Va a ser la octava semana y lo estoy pasando duro. Pero no quiero defraudar a nadie. Ni a mi familia ni a mis hijos. Ni a mis fans ni a la audiencia. Ni a la productora ni a la cadena. Pero especialmente a mí misma. Quiero demostrarme que sí puedo».