TELEVISIÓN Isabel Pantoja se rinde: «Estaré hasta que me echen» La tonadillera, entre lágrimas, se ha rendido ante la audiencia: «Mientras quieran no voy a tener más remedio que quedarme»

Isabel Pantoja lo está pasando muy mal en las últimas semanas en 'Supervivientes'. La tonadillera está deseando volver a casa, pero por ahora la audiencia quiere que continúe en la Isla.

Ella es consciente de esta circunstancia, ha abandonado la idea de irse por voluntad propia y seguirá compitiendo mientras el público así lo estime oportuno.

Eso sí, ayer se llevó un chasco cuando le comunicaron que la habían salvado, asegurando que no se lo esperaba: «No me esperaba en la vida que me fueran a salvar otra vez».

Isabel Pantoja (@_ISABELPANTOJA): “Mientras la audiencia quiera que yo esté aquí no voy a tener más remedio que quedarme” #SVÚltimaHorahttps://t.co/hEKamDH679 — Supervivientes (@Supervivientes) May 29, 2019

Sin poder contener las lágrimas, Isabel Pantoja dejaba claro que espera que la echen lo antes posible, porque no puede más:

«No me esperaba en la vida que me fueran a salvar otra vez. He dicho que voy a estar otra semana más a ver si… porque ya nominada voy a estar siempre. Mientras la audiencia quiera que yo esté aquí no voy a tener más remedio que quedarme».

Así, pese a que Isabel ha intentado de todas las maneras que la echen, no lo ha conseguido. Su actitud pasiva, su comportamiento poco solidario y sus continuas quejas no le han valido para nada. Tendrá que seguir, al menos, una semana más concursando.