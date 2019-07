TELEVISIÓN Isabel Pantoja, a sus hijos: «¿Por qué si sois mi vida os lleváis tan mal?» La tonadillera fue entrevisada por Jorge Javier Vázquez tras su polémica de 'Supervivientes' y dejó algunas perlas sobre su paso por el concurso

Isabel Pantoja acudió al plató de 'Supervivientes' en Madrid para ser entrevistada por Jorge Javier Vázquez tras su polémica salida del programa.

La tonadillera estuvo muy animada en su conversación con le presentador de Mediaset, aunque se llevó una gran decepción cuando se enteró que sus hijos se habían enfrentado en antena varias ocasiones mientras ella se encontraba concursando.

De hecho, vio un vídeo en el que se recopilaban todas las peleas entre Kiko e Isa y no pudo contener las lágrimas: «¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué si sois mi vida os lleváis tan mal?».

Kiko Rivera quiso tranquilizar a su madre con unas palabras que no le gustaron demasiado a su hermana: «Por ti doy mi vida, por mi hermana la doy siempre, pero ella a veces lo pone complicado. Eso no quita que la quiera por encima del mundo. Seguro que con el tiempo todo se cura. Tú no te preocupes, tú disfruta de tu noche».

Isa Pantoja, por su parte, tiró balones fuera: «Este no es el mejor lugar para solucionarlo. Es la noche de mi madre, por eso no quería entrar. Te he defendido lo mejor que he podido. El momento para arreglarlo no es aquí en un plató, es fuera. Ahora no voy a tirar dardos».

El momento de tensión se acabó con un abrazo entre los tres que hizo que Isabel se tranquilizara durante el resto de la entrevista.

Así se ha quedado Isabel Pantoja cuando se ha enterado de los enfrentamientos que han tenido Kiko Rivera e Isa Pantoja en el plató #Supervivientes2019#SVGala12https://t.co/5Ic06Tqx0g — Supervivientes (@Supervivientes) July 12, 2019

Jorge Javier, por su parte, no se cortó en decirle a Isabel lo que pensaba de su paso por el concurso y le mandó alguna que otra pulla: «Chelo y tú sois unas vagas».

Isabel ha querido defenderse hablando de su edad y de su estado físico: «Igual tenía que haber venido en 2011, pero estoy herida desde la primera semana».

Eso sí, como no podía ser de otra forma, hubo más alagos que críticas en la entrevista: «Es fascinante que una mujer de tu trayectoria se haya atrevido a esto. Has hecho un concurso brutal, compartiendo muchas cosas con nosotros».

Lo último que sabemos es que Jorge Javier Vázquez e Isabel Pantoja tendrían pensado acudir como pareja a 'Gran Hermano Dúo'. El romance de Isabel con Telecinco parece que va para largo...