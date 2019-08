REDES SOCIALES Instagram: El desnudo de Tamara Gorro para despedir el verano La influencer colgó una foto en la que aparece en una playa de Valencia que se ha convertido en viral en las redes

José Juan López @JJBartlet Actualizado: 29/08/2019 09:44h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Decir que Tamara Gorro es una 'influencer' a estas alturas de la película no es descubrir nada nuevo. La que fuera tronista de 'MYHYV' y posterior presentadora de algunos espacios de Mediaset triunfa en sus redes sociales con diferentes contenidos y en Instagram es toda una celebridad.

Y lo es por su originalidad. Como ha vuelto a demostrar con su última publicación, en la que aparece desnuda haciendo el pino de espaldas en una playa de Valencia. Como es lógico, la foto se ha hecho viral y tiene miles de comentarios. Y es que Tamara sabe lo que funciona en las redes a la perfección.

Así explica su foto la propia Tamara Gorro: «Estábamos en la playa y María me hizo una foto, pero no una foto cualquiera. La foto es muy bonita y llevo días pensado si la subo o no. La voy a subir».

Luego le preguntaban por la playa en la que lo había hecho y Tamara reconocía que había sido en la ciudad donde vive con su familia, Valencia, y que no estaba sola cuando se fotografió: «La gente flipaba».

No es el primer desnudo que Tamara muestra en sus redes sociales. De hecho, como recuerdan los compañeros de Divinity, el primero se produjo el año pasado en una reivindicación feminista: «Me desnudo porque quiero. Me desnudo porque no hago daño a nadie. Me desnudo porque no soy diferente. Me desnudo porque soy libre».