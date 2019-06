TELEVISIÓN La increíble confesión de Terelu Campos a Toñi Moreno sobre su madre La hija de la mítica presentadora ha hablado en Canal Sur con la sanluqueña para aclararle una información sobre su progenitora

Toñi Moreno le ha cogido el gusto a las Campos. Tras entrevistar a María Teresa Campos la semana pasada, en esta ocasión la que ha pasado por el plató de 'Un año de tu vida' en Canal Sur ha sido su hija Terelu.

La ex de Sálvame ha repasado su vida profesional y privda y, como no podía ser de otra forma, ha opinado sobre la reconciliación que Toñi tuvo con su madre la semana pasada.

Sin lugar a dudas, el momento más alto de la entrevista llegó cuando Toñi Moreno le preguntó a Terelu sobre quién le había bloqueado en el móvil de María Teresa:

«La pregunta es muy clara y muy directa: ¿quién me bloqueó en el móvil de María Teresa Campos? ¿Tú o tu hermana?».

Hay que recordar que Toñi Moreno sustituyó a María Teresa Campos en las tardes de los fines de semana de Telecinco, algo que a la veterana presentadora no le sentó nada bien.

Sobre el móvil, Terelu respondió lo siguiente: «Yo creo que ninguna de las dos, y no es por echar balones fuera. Eso sí, fui la responsable de quitar los check azules para que no viera los mensajes».

No contenta con la respuesta, la presentadora gaditana intentó seguir indagando: «Tengo claro que alguien me bloqueó porque ella dio la orden para que me rematara». Sin embargo, no encontró una respuesta definitiva sobre el bloqueo.

Más allá de anécdotas, lo que queda claro es que tras dos años de rencillas, las Campos y Toñi Moreno se han reconcilidado tras estas dos entrevistas.