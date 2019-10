TELEVISIÓN ¿Habla Rosana de Toñi Moreno en su intrigante mensaje en Instagram? Sorprendente publicación de la cantante canaria que podría tratarse de un dardo directo a la presentadora gaditana

Hace unos días publicábamos que Toñi Moreno y Rosana habían roto su relación tras dos años juntas. La causa, según la revista Lecturas, habría sido la falta de compromiso de la cantante sanluqueña en un periodo tan importante de la vida de la presentadora gaditana (embarazada y en varios proyectos profesionales).

Así, tras varios días en los que ninguna de las dos se ha pronunciado al respecto (Toñi nunca habla de su vida privada), Rosana ha publicado un intrigante mensaje en su cuenta de Instagram que parece directamente dirigido a su expareja.

Se trata de una cita del cantautor César López que reza tal que así:

«El amor es una quimera de un solo sentido como la flecha, que sólo tiene una punta, no dos. ¿Cuándo ha visto usted una flecha que vaya y venga? El amor es para darlo, no para pedirlo. No pida amor. Delo, si tiene. Y si no, pues no».

Leyendo el mensaje no parece que Rosana lo esté pasando bien tras la ruptura de la que fue su pareja los dos últimos años.

Según informa la revista Lecturas, no se hablan ni se han visto desde que lo dejaron.

Toñi, desde luego, no tiene tiempo para preocuparse: está en la recta final de su embarazo y presenta programas en Mediaset, Canal Sur y Telemadrid.

Como para preocuparse sobre lo que escriben o dejan de escribir en Instagram...