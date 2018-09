La gran semana de Gran Hermano VIP 6

Llegó el momento que millones de fans de la televisión (eso es lo que indican las audiencias) estaban esperando. La sexta edición de Gran Hermano VIP va a dar comienzo en Telecinco este jueves a la 22:00 horas con una lista de concursantes que los organizadores del show creen que va a dar mucho juego.

El presentador del programa, como no podía ser de otra forma, es Jorge Javier Vázquez, el rey de las tardes y de las noches de Mediaset. Los concursantes, de todo tipo, completan un once inicial de lo más variopinto, con un gaditano en sus filas.

1. Mónica Hoyos. Presentadora de televisión con experiencia en realities ('Sálvame Snow Week en 2016).

2. Ángel Garó. Humorista gaditano. Desde que protagonizara varios escándalos desde el balcón de su casa con algunas de sus exparejas el polémico cómico volvió a saltar a la fama. Hace poco participó en el concurso 'Ven a cenar conmigo'.

3. Aurah Ruiz. Tronista de 'Mujeres y hombres y viceversa'. Conocida por su relación con el futbolista Jesé Rodríguez, con el que mantiene una guerra sin cuartel.

4. Oriana Marzoli. Exconcursante de 'Mujeres y hombres y viceversa' y 'Supervivientes'. La venezola llega a la casa, según Telecinco, como concursante todoterreno.

5. Darek. Modelo y actor. Conocido por haber sido novio de Ana Obregón. Ha estado alejado de los focos desde que lo dejó con la actriz y presentadora española.

6. El Koala. Músico. Se hizo famoso gracias a su primer single 'Opá', yo viazé un corrá'. Ya ha declarado que sus futuras compañeras en 'Gran Hermano VIP' son 'guapísimas'.

7. Makoke. Azafata del Telecupón. Expareja de Kiko Matamoros. Su reciente ruptura está llenando revistas y tertulias televisivas en los últimos días. Es una de las grandes estrellas de 'GH VIP 6'.

8. Suso. Concursante de Gran Hermano. Se hizo famoso en Guadalix y ahora vuelve como una celebritie más.

9. Aramís Fuster. Vidente. 'La bruja más famosa de España'. En los últimos años ha protagonizado varios escándalos televisivos que le han dado el pasaporte para aterrizar en 'GH VIP 6'.

