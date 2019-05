TELEVISIÓN El genial consejo de Frank Sinatra a Bertín Osborne El cantante de rancheras ha contado una anécdota que compartió con el mito americano cuando se estaba iniciando en el mundo de la música

José Juan López @JJBartlet Actualizado: 06/05/2019 07:37h

Bertín Osborne ha conseguido el disco de oro (20.000 copias vendidas) con su trabajo ‘Yo debí enamorarme de tu madre’. Se trata de una ranchera con la que el cantante ha vuelto a conectar con su público.

El presentador de 'Mi casa es la tuya' acudió a 'Sálvame' a recoger el galardón de manos de su buena amiga Paz Padilla. Luego, cantó uno de los temas de su disco, 'Llegó borracho el borracho’.

Durante la entrevista, Osborne contó algunas anécdotas que vivió en su juventud junto a uno de los grandes de todos los tiempos en el mundo de la música:

«Me aconsejaron trabajar como si no me importara no trabajar, el que me lo dijo murió trabajando y podía decirlo con toda la soltura del mundo, yo le escuché, sonreí y le dije que sí que qué maravilla, pero que vale... fue Frank Sinatra el que me lo dijo».

Además de esta anécdota, Bertín quiso contarle a Paz Padilla un consejo que le dio Sinatra y que asegura no ha podido poner en práctica, aunque supone que el cantante americano sí lo hizo:

«Si pasas de los cincuenta años cantando, cuando vayas a grabar un disco, graba dos y guarda uno y cuando tengas setenta saca los discos con la voz de los cincuenta».

Lo cierto es que pasan los años y Bertín Osborne sigue de actualidad y sigue vendiendo discos. Su carrera musical comenzó en 1970, por lo que el próximo año cumplirá cincuenta años en las tablas. Como para no tener anécdotas...