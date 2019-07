TELEVISIÓN El genial análisis de Yuyu en Canal Sur sobre las bodas de hoy en día El chirigotero habló de los enlaces en clave de humor: «Es más fácil hacer la lista de la Selección para el Mundial que la de los invitados a una boda»

José Guerrero, ‘Yuyu’ acudió ayer como invitado al programa de Canal Sur Televisión ‘Póker de Reinas’, donde desplegó todo su humor chirigotero comparando las bodas actuales con las de hace algunas décadas.

Las bodas de ahora no son como las de nuestros padres, aquellas convidás en mesas largas con platos de papas fritas y tortilla. Ahora la gente va a una boda como si fuera a las carreras de caballos con la reina de Inglaterra.

El presentador de ‘El Yuyu de verano’ en Canal Sur Radio ahonda en las diferencias hablando de los invitados:

«Se nos han ido de las manos. Antes eran más íntimas, más familiares, y ahora hay bodas con más de trescientos invitados. Es más fácil hacer la lista del Mundial para la Selección Española que hacer una lista de bodas».

👰💍🤵 #BrilliBrilli por doquier, cientos de invitados, sofisticados menús, #créditos online... 😰 ¿Las #bodas se nos han ido de las manos? @yuyudecai lo tiene claro 😂, y lo comparte con nosotros en @PokerReinas | Noticia y vídeo completo ▶https://t.co/Ig2aqGW3Llpic.twitter.com/vsTJbFxa3S — CanalSur (@canalsur) July 23, 2019

Otro tema importante, el de organizar las mesas: «Luego lo de organizar las mesas, ‘A este no lo pongas con este porque no se hablan’… Y qué más da, si van a comer, a mi me da igual que me inviten a comer y no me hable yo con el camarero».

Por supuesto, los regalos tenían que entrar en juego: «Las bodas valen ya casi trescientos euros el regalo de los novios. En las mismas bodas hay ya un tío de Cofidis que te financian un préstamo para el regalo. Está claro que se nos han ido de las manos».

Concluye con una reflexión sobre el dinero: «La gente el convite no lo perdona porque si estás tieso te casas y ya está, o das el convite en un chino a ocho euros el menú, una cosita íntima, pero hay gente que tira la casa por la ventana y luego al viaje de novios se ha ido él solo porque no podía irse con la mujer».