La gaditana Julia se cuela en la gran final de 'OT 2018' La gala del próximo miércoles determinará al ganador del programa que presenta en Televisión Española Roberto Leal

José Juan López

La gran final de 'Operación Triunfo 2018' tendrá lugar el próximo miércoles 19 de diciembre y tendrá a una joven gaditana, Julia, como una de sus cinco protagonistas. Los otros cuatro finalistas son Natalia, Famous, Alba Reche y Sabela.

Como era de esperar, dado que el jurado no ha escondido sus preferencias durante todo el programa, la tercera finalista (elegida por ellos) fue Alba Reche. Así, Julia tuvo que jugarse el pase a la final con Sabela y Miki. El público decidió que Miki debía abandonar la Academia y salvó a las dos chicas, a Sabela con un 43% de los votos y a Julia con un 37%.

Una vez que han llegado los cinco a la final, la opinión del jurado y de los profesores de la Academia deja de importar. Será el público el que determine al ganador de 'OT 2018', y las líneas telefónicas están abiertas desde que finalizó la Gala 12.

Para intentar que Julia gane el concurso hay tres opciones: llamar, enviar un sms o votar a través de la aplicación oficial del programa. Estas son las instrucciones:

'Ya lo sabes', guitarra en mano

Julia cantó en la semifinal 'Ya lo sabes', de Marta Soto, tocando la guitarra. Joe Pérez, un miembro del jurado que siempre le ha buscado un pero cuando la ha calificado, no fue menos anoche: «Has hecho una actuación impecable. Si en algún no has sido perfecta, ha sido culpa de tus propios miedos. Enfréntate a ellos porque tienes mucho futuro por delante».

Eso sí, a pesar del toque de atención del jurado, Julia tuvo la fortuna tras su actuación de recibir un cálido abrazo de su madre que, como no podía ser de otra forma, se mostró orgullosa de ella:

«Estoy muy orgullosa de ella y me siento feliz de ver que está cumpliendo su sueño. Hasta donde ya has llegado el triunfo y, si te fueses esta noche, será el comienzo de todo lo demás».

Además de su actuación personal, Julia cantó junto a Natalia y Alba el tema 'Este amor ya no se toca', de Yuri. Ana Torroja se mostró encantada con la actuación del trío: «Yuri estaría muy orgullosa de escuchar esta versión. Nos habéis hecho disfrutar a todos».