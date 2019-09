TELEVISIÓN La gaditana Esperanza Bonelo emociona al jurado de 'La Voz Kids' con un temazo Consiguió que David Bisbal, Rosario y Vanesa Martín se diesen la vuelta en las audiciones a ciegas por su interpretación de 'Pero me acuerdo de ti'

Nerviosa y emocionada, así podemos describir a la talentosa Esperanza Bonelo en su primera actuación en 'La Voz Kids'.

La gaditana de 15 años, que tiene una voz preciosa, salió al escenario del programa de Atresmedia con ganas de disfrutar y de convencer al jurado de que merecía una oportunidad en el talent show, y consiguió ambos objetivos.

Comenzó su interpretación de 'Pero me acuerdo de ti' de Christina Aguilera algo nerviosa, pero sus tablas le hicieron recomponerse con celeridad hasta completar una actuación maravillosa que provocó que Vanesa Martín, Rosario Flores y David Bisbal se diesen la vuelta para luchar por tenerla en su equipo.

Esperanza, con muy buen criterio, eligió estar en el equipo de Vanesa Martín, ya que fue la que mejor explicó su fantástica actuación:

«Yo me di la vuelta porque si tú has sido capaz de cantar con la emoción que tenías dentro, que te has roto nada más terminar, si has sido capaz de cantar tan afinada y tan bien, con recursos, me ha gustado que en una parte del estribillo has hecho algo tuyo, no copiando ni intentando parecer, me ha encantado».

También fue muy cariñosa con ella Rosario Flores: «Esperanza yo me he dado la vuelta porque tienes una cosa tan bonita cantando, tienes sentimiento, imagino que cantas muchísimo mejor, porque te veo temblando, así que me he dado la vuelta por tu sentimiento, por cómo lo estabas cantando, porque tienes un timbre de voz muy bonita y mucho gusto, así que viva Cai, me encantaría que te vinieras conmigo a mi equipo».

David Bisbal no se dio la vuelta hasta el final y le explicó el motivo: «Yo tenía algunas dudas y cuando vi que Rosario y Vanesa se giraron yo ya estaba feliz pensando esta niña ya está dentro».

Melendi, por su parte, fue el único que no se giró para tenerla en su equipo, aunque también se mostró cariñoso con la gaditana: «Yo no me he dado la vuelta porque no soporto las voces bonitas y con sentimiento»

Una vez elegida, Esperanza pasa a la fase final de 'La Voz Kids'. ¡Mucha suerte!