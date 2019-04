TELEVISIÓN El exministro Màxim Huerta hace llorar a María Patiño La presentadora no pudo contener las lágrimas tras la entrevista en la que el valenciano presentaba un nuevo libro

Màxim (desde hace algunas semanas Máximo) Huerta acudió al programa ‘Socialité’ de Telecinco para presentar su nuevo libro (‘Intimidad improvisada’) y, sobre todo, para narrar el que ha sido uno de los momentos más complicados de su vida.

El excolaborador de Ana Rosa Quintana le abrió su corazón a María Patiño y le contó con pelos y señales cómo volvió los momentos posteriores a su dimisión como ministro de Cultura y Deporte.

Huerta reconoció en la entrevista que tras su marcha se sintió «poco protegido» por el hombre que le había elegido para el cargo, Pedro Sánchez. La presentadora le preguntó si el presidente del Gobierno se interesó por él tras su marcha y su respuesta fue clara: «No».

Contó el momento en el que decidió dejarlo: «Vi un vídeo de Pedro Sánchez en el que decía que no tendría a nadie con una SL y yo entendí que tenía que dimitir».

Confesó como preparó el discurso de su dimisión: «Yo ese discurso lo repetí muchas veces en el despacho con mi amigo David. Estuve repitiéndolo hasta que no me hiciera llorar, porque a cada párrafo yo lloraba, a cada párrafo yo me hundía».

Desde entonces, Màxim ha pasado por los peores meses de su vida: «Han sido once meses de vergüenza, miedos, censura y dolor, de dolor físico y de pensar que no iba a poder trabajar nunca más, yo no veía salida».

El exministro acabó hablando de su madre y María Patiño no pudo aguantar las lágrimas al finalizar la entrevista. La presentadora de Mediaset quedó conmovida por la sinceridad que mostró su amigo al explicar cómo lo está pasando tras su dimisión.