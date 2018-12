TELEVISIÓN La escalofriante confesión del supuesto asesino de Laura Luelmo Bernardo Montoya ha reconocido tras horas de interrogatorio haber matado a la joven profesora zamorana

El programa 'Espejo Público', de Antena 3, ha adelantado la declaración de Bernardo Montoya, el supuesto asesino de Laura Luelmo. Tras varias horas de interregatorio en presencia de su abogado, ha confesado el crimen de la joven profesora zamorana. Atresmedia ha desvelado parte de su declaración:

«La chica salió de su casa y se me acercó a preguntarme algo. Yo estaba sentado en una silla en la puerta de la mía, que están frente a frente. Ella me dijo: "Hola vecino, oye, ¿sabrías de algún supermercado por aquí? Es que soy nueva". Yo le respondí: "Claro mujer", y le di una dirección. La engañé porque la mandé a un callejón sin salida donde no había supermercado ni nada».

Este es el comienzo de la confesión de Bernardo Montoya que adelantanos en exclusiva @EspejoPublico En unos minutos la declaración íntegra. Se arrepiente y pide “perdón. pic.twitter.com/5JKcaD8SC4 — Nacho Abad (@Nacho_Abad) 19 de diciembre de 2018

«En cuanto se alejó un poco yo corrí a por mi coche. Me monté y dando un rodeo llegué primero al callejón. Allí esperé a que llegara. Cuando la chica apareció en el callejón sin salida, se quedó como sorprendida y me preguntó: ¿Qué haces aquí? Y mirando hacia los lados dijo: "Y dónde está el supermercado? Entonces, sin decir palabra, la agarré y golpeé con violencia su cabeza contra el maletero de mi coche. Quedó inconsciente en el suelo. Tenía una cuerda en el vehículo y aproveché un trozo para atarle las manos a la espalda. La metí en el maletero del coche y la envolví en una manta con el propósito de agredirla sexualmente después. Conduje hasta el lugar donde la encontraron. Al llegar, la desnudé de cintura para abajo y traté de violarla, pero a pesar de que ella estaba inconsciente no lo conseguí. Lo intenté pero nada. Juro que al final no la agredí sexualmente. Luego me asusté. La saqué del coche y la trasladé como pude hasta la zona de jaras. Y me fui corriendo, pero juro que cuando yo la dejé allí ella todavía estaba viva».