La emocionante actuación de la joven gaditana Julia González en las semis de 'Got Talent'

La gaditana Julia González, actuando en 'Got Talent'.

La portuense Julia González volvió a demostrar que, pese a que tiene tan solo 15 años, es ya toda una artista con un gran talento. Ayer, en las semifinales de 'Got Talent' , interpretó una preciosa canción a la guitarra que quiso dedicarle a su familia y que hizo emocionarse a Paz Padilla .

Tras su actuación, recibió la felicitación del presentador del show Santi Millán por con tan solo quince años haber sido capaz de atreverse a tocar un tema propio y confesó sentirse a la par «bastante nerviosa y muy contenta».

Muy emocionada, Paz Padilla comentó lo siguiente sobre la actuación de Julia: «La canción me ha parecido muy bonita, preciosa. Con la edad, ahora que tengo cincuenta años, todavía hecho más de menos a mis hermanos y a mi madre y ahora que llegan las Navidades, en las que siempre falta alguno, es importante recordar a nuestras familias y tenerlos siempre presente. Yo te doy las gracias y te felicito porque la canción ha sido preciosa».

Dani Martínez también se deshizo en elogios: «Es que es muy buena. Con tan solo quince años tocó el piano, ahora toca la guitarra, compone sus canciones, canta muy bien... es que eres una artistaza brutal. Transmites verdad».

Edurne también disfrutó con la actuación de Julia: «Se nota que eres muy valiente, que vienes aquí con las cosas claras, con tus canciones, con tus temas, tus historias y, sobre todo, con lo de la familia. Poder compartir nuestro talento, nuestra pasión con una familia que nos apoya es fundamental. Felicidades por la actuación que has hecho esta noche».

El que se mostró algo crítico con la actuación de Julia fue Risto Mejide : «Valoro mucho el tema de la edad, también valoro muchísimo el tema propio, que no intentéis emular a nadie. Te he visto forzada en la voz. Ya que te lo compones tú el tema, hazlo de una forma que tu voz pueda sentirse cómoda y en algunos momentos no se sentía cómoda».

Risto consiguió sacarle una sonrisa a Julia hablándole sobre su elección de temáticas en sus canciones: «Lo de cantarle a los familiares está muy bien, pero cuando se te acaben, ¿qué? Creo que te debes una canción a ti misma. Tú eres la artista y cantar es una manera de decirle al mundo lo que sientes. Olvídate de todo lo demás. Eres tú».

A las puertas de la gran final

Pese a la excelente actuación, Julia no pudo clasificarse para la gran final de Got Talent. La portuense acabó quinta en las votaciones del público, y sólo pasaban los tres primeros (Bdance Megacrew, Blake Eduardo e Ismailah). No obstante, nada podía borrar la sonrisa de la cantautora, que agradecía el cariño a través las redes sociales.