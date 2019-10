TELEVISIÓN Edurne y Risto se rinden a la mágica actuación de la joven Chiara en Got Talent La menorquina actuó en solitario con su guitarra y consiguió su pase automático a las semifinales del concurso

Chiara es una chica de Menorca de 15 años que ha revolucionado 'Got Talent' como una actuación en solitario con su guitarra memorable.

Mientras Risto Mejide destacaba su «elegancia» y su «presencia en escena", el resto de sus compañeros también se rendían a la joven cantante.

Paz Padilla, emocionada tras su tema en inglés y su preciosa voz, se rendía ante la menorquina: «Has conseguido lo que consiguen las grandes estrellas, hacerme volar y soñar».

#GotTalentGala5 Ella es Kiara, tiene 15 años y lo que hace es alucinante ❤️ https://t.co/fenrUL3cxHpic.twitter.com/myNZNAUMxy — Got Talent España (@GotTalentES) October 14, 2019

La chica aseguraba que la música es su mayor refugio y que su madre siempre ha sido my seixgente con ella: «Siempre he tenido miedo de tirarme a la piscina pero no quiero ser mayor y pensar qué hubiera pasado si me hubiera dedicado a la música».

Edurne, una de las mejores cantantes de este país, también se rendía ante Chiara: «Tienes una voz preciosa y es increíble lo bonita que ha sido tu actuación».

Así, tantos alagos por parte de todo el jurado sólo podían acabar de una forma, con un pase de oro que le dio su clasificación directa para semifinales. Lo propuso Risto y lo secundó Edurne: «Creo que comenteríamos un error si esta mujer no saliera de aquí con un pase de oro».