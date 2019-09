TELEVISIÓN Diego Matamoros quiere mandar a Makoke a la cárcel El hijo de Kiko, que parece que podría estar cerca de reconciliarse con su padre, no mantiene una buena relación con su exmadrastra

José Juan López @JJBartlet Actualizado: 02/09/2019 07:26h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

No es la primera vez que se produce un enfrentamiento público entre Diego Matamoros y Makoke. Este fin de semana ambos han estado en las instalaciones de Mediaset y se ha vuelto a liar.

Mientras Diego realizaba una entrevista en ‘Viva la vida’, el programa que popularizó Toñi Moreno y Basile decidió darle a Emma García, Makoke escuchaba atenta sus palabras desde una sala anexa.

La razón de que no coincidieran en la misma sala es simple: Diego Matamoros quiere denunciar a Makoke por una serie de insinuaciones que según él hizo la expareja de su padre y si no rectifica y pide disculpa emprenderá acciones legales contra ella. De hecho, la ha amenazado con una querella criminal en la que pedirá cárcel y dinero.

Makoke ignora la amenaza de Diego y no le pide perdón #VivaLaVida224https://t.co/BCRcIZTSMd — Viva la vida (@VivaLaVidaT5) September 1, 2019

Poco después, fue Makoke la que se sentó junto a Sandra Barneda en 'Viva la vida' para reconocer que había cometido un error, aunque en ningún caso admitió pedir disculpas: «Sí que es verdad que yo conté lo que he vivido, me arrepiento lo que he contado a los colaboradores pero no le voy a pedir perdón porque públicamente no he contado nada. Que me lo pida él a mí».

Habrá que ver cómo acaba todo. Parece que un nuevo frente se está abriendo en esta lucho entre los Matamoros y Makoke. Y es que ahora parece que Diego podrá estar cerca de reconciliarse con su padre, Kiko, ya que el hijo se acercó cuando conoció la enfermedad de su progenitor.