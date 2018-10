TELEVISIÓN Dave se salva y Julia lo borda en la tercera gala de 'OT 2018' La gaditana fue elegida favorita tras su gran interpretación del tema de Lady Gaga 'Born this Way'

Dave se la jugó. Se arriesgó. Y la jugada le ha salido. Cambió de registro y fue capaz de convertirse en un roquero sobre el escenario de 'Operación Triunfo 2018' interpretando 'Rocanrol Bumerang'. Hizo saltar a los espectadores del plató y a los televidentes de sus sofás para apoyarle masivamente y salvarse así de la nominación con un ochenta por ciento de los votos. Así, fue África la que se despidió del programa.

No fue la única emoción del día para el sanluqueño, que pese a ser salvado por los espectadores, volvió a ser nominado por el jurado, que le acusó de haber elegido un tema poco adecuado para sus condiciones:

«Sabemos que la canción de hoy no es tu estilo. Es esencial escoger algo donde tu te puedas lucir. Pero hoy no eras Dave en el escenario. Hoy te volvemos a proponer para abandonar la Academia».

Sin embargo, Dave no tendrá que pasar una semana más con la soga al cuello, ya que recibió el voto de sus compañeros y pudo cruzar la pasarela. Y, lo cierto es que, más allá de que la canción le fuera más o menos, hizo caso de las mejores que los profesores le indicaron durante la semana y defendió su tema con fuerza.

Julia, favorita de la tercera gala

Para Julia, la otra gaditana de 'OT 2018', la noche fue perfecta. Bordó su actuación cantando el tema 'Born this Way' de Lady Gaga y se convirtió en la favorita de la noche para los telespectadores.

Fue la primera en saltar al escenario en solitario como no nominada y dio ese salto de calidad que todavía no había dado sobre las tablas de OT: fue un torbellino que encandiló al público y demostró estar preparada para dar mucha guerra durante el concurso.

«El jurado Wally López la felicitó y la animó a que siguiera mejorando: ¡Enhorabuena! No te vengas muy arriba porque el público te apoye. Hoy has estado muy bien pero no increíble y nosotros queremos que seas increíble. Cruza la pasarela pero sigue aprendiendo».