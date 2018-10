TELEVISIÓN Dave insulta a la Falange en ‘OT 2018’ y revoluciona las redes El comentario del concursante gaditano ha provocado que RTVE se ha haya tenido que disculpar con el partido de ultraderecha

José Juan López

Actualizado: 17/10/2018 11:07h

Cuando uno lleva más de tres semanas metido en unas instalaciones rodeado de cámaras comienza a perderle el respeto a éstas y a comportarse de manera natural. Eso tiene sus cosas buenas, pero también sus cosas malas. Y Dave ayer sufrió una de sus partes negativas.

El joven gaditano, como si estuviera hablando con amigos en la calle o en su casa, hizo un comentario sobre lo que piensa con respecto a la Falange española. Y lo cierto es que no dejó dudas al respecto: «Yo me he cagado en la Falange española esta mañana».

Que un chico en la veintena haga un comentario de ese tipo en el siglo XXI puede entrar dentro de lo normal. No lo entra tanto la respuesta que le dio Noemí Galera, la mandamás de la Academia de ‘Operación Triunfo 2018’: «Ahí también me cago yo».

Y no entra dentro de lo normal lo de Noemí porque, más allá de la ideología política que tenga cada uno, tiene que darse cuenta de que no está en 'Gran Hermano', sino en un concurso cultural en el que los temas que trasciendan deben ser de otro tipo.

Luego, se escuchó otro comentario que incidía en la idea inicial: «Vamos a cagarnos todos en la Falange».

Para añadirle más leña al fuego, en medio de los aplausos, otra concursante afirmaba que ella se había «cagado en Dios», a lo que Noemí Galera, dejando bastante clara su ideología política, le decía en tono de mofa que «tuviera cuidado, que a ver si la iban a meter en la cárcel».

Esto, lógicamente, tuvo su repercusión instantánea, primero en las redes sociales, y posteriormente en los medios tradicionales. Tal ha sido el lío en que se ha vuelto a meter el programa que RTVE ha tenido que disculparse oficialmente ante la Falange Española de las JONS.