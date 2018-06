‘Contigo no bicho’, el nuevo pelotazo de Riki Rivera

El compositor gaditano Riki Rivera, ganador del premio Goya a la mejor canción por el tema ‘Niño sin miedo’ que aparecía en la película ‘El niño’, está de nuevo de actualidad en el mundo cinematográfico. Concretamente, gracias a otro tema que aparece en el filme ‘Contigo no bicho’ y cuyo videoclip fue lanzado a través de las redes sociales hace unos días.

Se trata de un single fresco que está teniendo muy buena acogida y que resulta perfecto para el verano.

BICHOS tenemos #videoclip con #SonyMusic 🚀💥🔥🤟

Aún no lo has visto ?? Canción del verano q no vas a dejar de bailar y cantar compuesta x @RIki_RIvera y vídeo dirigido x @danidog para #ContigoNoBichoLaPeli 💥

Prueba a cantarla y bailarla una vez ‘Contigo no, bicho’🎶 Contigo no https://t.co/kf39VB3tan