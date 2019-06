TELEVISIÓN Carlos Lozano: «No al feminismo y no al machismo» Desafortunadas declaraciones del presentador en el plató de Telecinco tras su salida de 'Supervivientes'

Carlos Lozano no ha tenido un honroso regreso a la televisión. El que fuera presentador estrella del panorama nacional lleva meses paseándose por los platós hablando de su vida privada y haciendo el más absoluto de los ridículos.

Lo último llegó el domingo, cuando en su vuelta de la isla de 'Supervivientes' se sentó en el plató de Telecinco para hablar con Jorge Javier Vázquez. Ahí Lozano la volvió a liar.

De hecho, fue acusado por muchos espectadores de haber mantenido una actitud machista durante la gala del domingo. Concretamente, por un comentario en el que puso al mismo nivel al machismo y al feminismo, y todo por una pregunta sobre Violeta y Dakota, dos chicas con los que se llevó muy mal en la Isla.

El presentador estrellado no quiso hablar mal de Dakota, afirmando que tenía buen corazón. Entonces, le pusieron un vídeo en el que la insultaba durante el concurso, y él asumió su error:

«Las cosas feas que digo están mal dichas y no se puede hablar así. Nos tenemos que empezar a acostumbrar a que aquí no hay género. Cuando hay maltrato, sí pero cuando hay que descalificarse entre un hombre y una mujer para mí no hay límite».

Su comentario desafortundado llegó posteriormente: «No me gusta cuando insulto y cuando hago daño. Basta ya de que la mujer le pueda decir de todo al hombre y él a ella nada. Os lo digo en serio. Estamos llegando a unos grados… pero no al feminismo y no al machismo».

Esto provocó una reacción en cadena en las redes criticando duramente a Lozano por lo que había dicho y a Telecinco porque no hubo nadie en el plató que le corrigiese.