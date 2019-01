TELEVISIÓN 'El rey del cachopo': «Voy a demostrar mi inocencia» El presunto asesino de Heidi Paz, que se encuentra encarcelado, ha explicado que «pronto probará la verdad»

José Juan López

@JJBartlet Actualizado: 15/01/2019 10:50h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

César Román, ‘El rey del cachopo', fue encarcelado hace algunassemanas tras ser acusado del asesinato de su novia Heidi Paz. El presunto asesino la habría descuartizado y posteriormente habría intentado quemar su cuerpo en una nave industrial.

Con motivo de una salida de prisión para ir a declarar en los juzgados de Navalcarnero por una denuncia que su exnovia le puso por maltrato animal (al parecer, habría dejado a uno de sus perros en estado grave tras propinarle varios palazos), ha sido entrevistado por los compañeros de ‘El programa de Ana Rosa’.

Román ha querido dejar claro su inocencia ante las cámaras de Telecinco: «Estoy tanquilo, tengo un buen equipo de abogados y soy absolutamente inocente».

Primeras palabras de 'El rey del cachopo' tras su detención: “Soy inocente y lo probaré” #ReyCachopoARhttps://t.co/CaMuyj9GIopic.twitter.com/hd5ePuKS2v — El programa de Ana Rosa (@elprogramadear) 14 janvier 2019

A pesar de que tiene casi todas las pruebas en su contra y que el cadáver apareció en una nave industrial de su propiedad, el hostelero ha querido dejar claro que está deseando poder enfrentarse al juez: «Estoy esperando a poder declarar».

También ha negado el maltrato animal por el que ha tenido que declarar durante el día de hoy en Navalcarnero: «Es una estupidez, es una absoluta tontería de mi ex que va a ser archivada».

Por último, le confesó a la reportera Noelia Otera que no ha conseguido su deseo de ser cocinero en la prisión: «No me han dejado ser cocinero como a mí me gustaría».