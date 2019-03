TELEVISIÓN El barbero gaditano que corta a las estrellas Futbolistas como el portuense Joaquín Sánchez o el barcelonista Arturo Vidal han pasado por sus manos

El barbero de San Fernando Javier Chacón se ha convertido en una referencia internacional de la barbería en redes sociales con casi 300 mil seguidores en Instragram. Por sus tijeras han pasado jugadores de la talla de Marc Bartra, Tello, Sergio Canales, Joaquín Sánchez, el cadista Sergio Sánchez o incluso el barcelonista Arturo Vidal.

Javier Chacón empezó en el mundo de la barbería hace casi 20 años en su barrio de toda la vida de San Fernando, pero fue hace 5 cuando comenzó a compartir sus trabajos a través de las redes sociales.

El programa de Canal Sur 'En Redes' se acercó a conocer el trabajo de este cañaílla que desde entonces ha sido capaz de acumular casi 300 mil seguidores y se ha convertido en un referente en su campo gracias a su buen manejo de las redes sociales, a su carisma y a su profesionalidad.

Javier es lo que hoy día conocemos como 'influencer', una persona con prestigio e influencia en su ámbito que consigue que mucha gente siga y admire su trabajo: «Yo lo que decidí a modo de empresa fue compartir mis trabajos para que aparte de la gente conocida, de los que cortaba, darme publicidad y que me viera más gente. Yo no quise ser influencer pero todo esto me vino compartiendo mi trabajo, simplemente».

Como explica en el programa 'En Red' de Canal Sur , él se considera, ente todo, un barbero «pero sí que es verdad que a la hora de compartir mis trabajos, cuando hago algo, un corte distinto o algo, sí que es verdad que después noto y veo más cortes iguales. Entiendo que habrá muchos chavales que estén aprendiendo y cojan de referencia páginas que funcionan bien».

Pese a su innegable éxito, Javier no sabría cómo explicar exactamente de dónde procede: «Yo veo muchos profesionales de mi sector que hacen muy buenos trabajos pero que no sé por qué no tienen ese tirón. Muchas veces ellos me preguntan cómo pueden hacer para tener más tirón y no sé cómo explicarlo. Yo me guío por mis gustos y subo a la página trabajos que me llenan, que me gustan».

Desde su boom en redes sociales han pasado por sus tijeras jugadores del Real Betis, del Sevilla FC o del Cádiz CF, y cantantes de la talla del ídolo adolescente Abraham Mateo. Pero, ¿cómo empezó su 'idilio' con el mundo del fútbol? El primer jugador Primera División que contactó con él era del Sevilla:

«Recuerdo que me habló por WhatsApp y pensé que se estaban quedando conmigo (…) Se pegó dos días mandándome WhatsApp y me habló por Instagram hasta que descubrí que era verdad que era él».

Y así comenzó todo: «Después de estar 17 años aquí, cortando todo el día aquí, de la noche a la mañana empezaron a demandarme formaciones por toda España y, hombre, pues simplemente eso de estar viajando constantemente, conociendo sitios, las experiencias, lo que uno aprende conociendo a gente con otras costumbres, la verdad es que me ha cambiado muchísimo, en ese tema y en el tema de los desplazamientos, de ir a cortar a jugadores a otros sitios».

De cortar a sus amigos y a la gente de su barrio, Javier pasó en pocos años a tener más clientela fuera de San Fernando que en su propia ciudad: «Llega el punto de que cualquier barbero puede tener toda la agenda llena, pero este tipo de clientela como es de muchos sitios, es clientela que te valora más».

Javier Chacón asegura que dedica aproximadamente una hora al día a sus redes sociales. Como buen conocedor del medio, sabe que no todas son iguales, y que cada una demanda un tipo de contenido distinto. Para crear el mejor contenido posible, además de utilizar su teléfono móvil, Javier utiliza una cámara réflex con un objetivo fijo especial para retratos, además de flashes y focos.

Su red favorita: «Instagram, que es donde trabajo para mis patrocinadores y es donde yo más seguidores tengo. Intento y procuro subir un trabajo diario, aunque a veces de cortes antiguos haga distintos ángulos y los vaya subiendo porque todos los días a lo mejor no tengo tiempo de hacer un corte para redes sociales».