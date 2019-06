TELEVISIÓN Alejandro Sanz: «Yo no hago hijos, hago fotocopias» El cantante recibió la visita de Bertín Osborne en su casa de Miami y tocó temas personales desconocidos hasta la fecha

Bertín Osborne viajó hace algunas semanas a Miami para grabar una entrevista con Alejandro Sanz en su programa 'Mi casa es la tuya' que por fin hemos podido ver.

En la amena conversación que ambos mantienen el cantante de raíces gaditanas se abre y cuenta aspectos de su vida privada desconocidos hastas la fecha.

El autor de 'Corazón partío' ha recordado su infancia y las ausencias de su padre por culpa del trabajo. Ha contado que él ha intentado mantenerse cerca de sus hijos en todo momento y no pasar más de 3 semanas alejado de ellos, aunque ha reconocido que se ha perdido muchos días importantes de sus dos hijos mayores. Con sus dos hijos pequeños está intentando que no le suceda lo mismo.

Alejandro Sanz tiene cuatro hijos. Los dos más mayores son Manuela (18 años) y Alexander (16). Y los dos pequeños son Dylan (7) y Alba (4).

Hace poco Alejandro se perdió por un compromiso profesional un concierto de Alexander y le pidió disculpas públicamente. Se deshace en elogios hacia él: «Compone, toca el trombón y hace rap, y lo hace muy bien».

Aunque eso sí, actúa como padre cuando así lo cree conveniente: «Sobre las primeras canciones que colgó en las redes, le dije: 'baja esto inmediatamente' porque las letras eran de tres rombos o cuatro».

Con Manuela, la hija que tuvo con Jaydy Michel y que es la mayor, también se deshace en elogios: «Confío mucho en ella, me gusta cómo es. Es una tía muy sensible, muy comprometida 'Papá no se puede usar plástico'; y luego es buena, es buena estudiante, es buena con sus hermanos».

En tono jocoso finalizó hablando de sus hijos asegurando que todos son clavados a él: «Yo no hago hijos, hago fotocopias».