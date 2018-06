El 'affaire' Lopetegui, protagonista en El Chiringuito Los tertulianos del programa de Mega que presenta Josep Pedrerol discutieron sobre el fichaje del seleccionador por el Real Madrid

José Juan López

El anuncio del fichaje de Julen Lopetegui por el Real Madrid a tres días del inicio del Mundial de Rusia ha revolucionado a España. El todavía seleccionador de ‘La Roja’ fue y está siendo duramente criticado por su decisión y el programa ‘El Chiringuito’, que dirige y presenta en Mega Josep Pedrerol, es un buen ejemplo para comprobar el ambiente crispado que ha dejado este movimiento futbolístico en el país.

En el programa, los tertulianos que normalmente apoyan al Real Madrid como Aldredo Duro o José Luis Sánchez se mostraban encantados con el fichaje de Lopetegui por el conjunto merengue:

«Golpe maestro del Real Madrid", señalaba Duro.

Sánchez, por su parte, aseguraba que el fichaje no iba a influir en absoluto en el rendimiento de 'La Roja' durante el campeonato:

«Creo que el Real Madrid ha acertado de pleno. No lo va a hacer Lopetegui ni mejor ni peor en el Mundial por haber firmado por el Real Madrid, las decisiones van a ser las mismas. Por esa regla de tres en 2008 Luis Aragonés debería haberse ido de la Selección cuando firmó por el Fenerbahce».

Ante estas declaraciones sobre Aragonés, salía rápidamente a dar la réplica José Antonio Martín Otín 'Petón', muy dolido con el comentario: «¡Venga ya, por favor, semos serios!».

El habitual comentarista de los partidos del Atlético de Madrid en la Cadena Cope dio su opinión con respecto al fichaje de Lopetegui por el Real Madrid, asegurando que puede influir negativamente en el rendimiento de la Selección durante el campeonato:

«Acierto del Real Madrid, navajazo a España. Pero el Real Madrid representa y defiende al Real Madrid, el Real Madrid no representa ni es España. Cualquier otro equipo hubiera hecho lo mismo. La herida que le abre a la Selección Española le va a hacer daño y le va a hacer sangrar durante mucho tiempo. Algunos jugadores no van a tener la convicción que tenían previamente».

El más duro con Lopetegui era Cristobal Soria, que llegaba a afirmar que no va a apoyar a España si el vasco sigue al frente de la Selección:

«Lopetegui no puede seguir siendo seleccionador ni un minuto más. Ya debería estar cogiendo el avioncito de Krasnodar, no tiene ni que dormir esta noche allí. ¡Qué barbaridad más grande! Con el entrenador del Madrid no voy a ir yo con España. Hoy hay trescientos mil antimadridistas nuevos hoy en España».