Las 5 películas imprescindibles de 2019

El año 2019 no va a destacar como uno de los mejores de la historia en cuanto al cine se refiere, aunque sí hemos podido disfrutar de algunos títulos destacables. Esta es nuestra lista de las 5 películas que nadie debería perderse:

Historia de un matrimonio (‘Marriage Story’)

Dirigida por Noah Baumbach , narra la historia de un director de teatro y una actriz que se encuentran en pleno proceso de divorcio. La crítica ha ensalzado su originalidad, aunque no deje de ser una versión moderna de ‘Annie Hall’. Aún así, de lo mejor del año, con magníficas interpretaciones de Scarlett Johansson , Adam Driver y Laura Dern y con golpes de guión geniales (otros predecibles).

Joker

Joaquin Phoenix es claro favorito a ganar el Oscar a Mejor Actor tras la interpretación del Joker , el villano de Batman , de una forma indiscutiblemente magistral. La película, dirigida por Todd Phillips , está muy bien. Eso sí, ni Phoenix logra llegar a la profundidad de Heath Ledger en ‘El Caballero Oscuro’ ni Phllips a la genialidad de Nolan en su trilogía de Batman. En todo caso, más allá de las sobrevaloraciones, película muy recomendable.

El irlandés (‘The Irishman’)

Martin Scorsese consiguió tras veinte años intentándolo contar la historia de Frank Sheeran y Jimmy Hoffa y para ello juntó en la pantalla a tres de los mejores actores de la historia: Robert de Niro, Al Pacino y Joe Pesci . La película es larga y tiene lo mejor y lo peor de Scorsese. Supera con creces a la sobrevalorada ‘Uno de los Nuestros’ y por momentos disfrutamos de un cine sublime, aunque el metraje se le va algo de las manos. Imprescindible en todo caso.

Érase una vez en… Hollywood (‘Once Upon a Time in… Hollywood)

Si Quentin Tarantino realiza una película ésta automáticamente tiene que situarse entre las cinco más destacadas del año aunque, en esta ocasión, sea la más floja de su repertorio en los últimos tiempos. Brad Pitt y Leonardo DiCaprio te entretienen, te hacen pasar un buen rato, pero no consiguen dejarte pasmado, no consiguen que la película deje huella. Tarantino se divierte, como siempre, pero esta vez no logra que los del otro lado de la pantalla lo pasemos tan bien.

Frozen 2

Tras varios años en los que en esta lista siempre se colaba un filme de ‘Star Wars’ esta vez nos hemos decidido por dejarlo a un lado: lo de Disney ya no cuela, estamos cansados de secuelas, trilogías, precuelas y demás. Así, sin salir de la factoría de Mickey, hablamos de la segunda parte de Frozen que, sin llegar al nivel de la primera, vuelve a conseguir un producto sólido, perfecto para todas las edades y una obra maestra para vender merchandising en los próximos años.