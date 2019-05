Más informados y más sensibles a la enfermedad celiaca La enfermedad celiaca afecta al 1 % de los europeos y se estima que la enfermedad celiaca afecta a entre el 1 y el 2% de la población española. sin embargo entre el 80 y el 85% de celiaco no saben que lo son

Hoy 27 de Mayo se celebra el dia Nacional de la Celiaquia. Actualmente el la enfermedad celiaca afecta al 1 % de los europeos y se estima que la enfermedad celiaca afecta a entre el 1 y el 2% de la población española, sin embargo entre el 80 y el 85% de celiaco no saben que lo son.

«El número de pacientes diagnosticados de enfermedad celiaca se ha incrementado en las últimas dos décadas. En gran medida, se debe a que tanto la población general, como los médicos consideran con mayor frecuencia esta posibilidad y se detectan más casos, puntualiza el Doctor Pajares, perteneciente a la Unidad de Medicina Digestiva del Gregorio Marañón. Sin embargo, se considera que sólo están identificados un tercio de todos los casos de celiaquía. Esto hace que el número de casos detectados pueda seguir incrementándose en los próximos años.

«Algunos autores indican que, además del incremento en la tasa de detección, también puede haber un incremento real de casos de forma paralela al incremento de otras enfermedades inmunomediadas», añade Pajares.

Principales dificultades relacionada con la enfermedad celiaca

«En primer lugar, es importante ser riguroso en el diagnóstico, se debe demostrar las manifestaciones en las biopsias intestinales. El diagnóstico no debe establecerse “a la ligera” porque el tratamiento correcto de la celiaquía es complicado, y requiere una dieta estricta libre de gluten, puntualiza Pajares que añade «Es fundamental evitar la contaminación cruzada de los alimentos, porque incluso las trazas de gluten pueden provocar atrofia. Esto supone un importante trastorno para los pacientes en su vida cotidiana, desde la compra de alimentos, la elaboración de las comidas o los restaurantes a los que acudir».

Existe un claro infradiágnostico de la enfermedad que afecta más a mujeres de entre 45 y 55 años sometidas a mucho estrés.

Siendo positivos en los últimos años ha habido un gran avance tanto en la conciencia social sobre la enfermedad, la disponibilidad de alimentos sin gluten, así como en la normativa de etiquetado alimentaria, que en parte facilita el cumplimiento de la dieta.

A vueltas con el infra-diágnostico

Una de los aspectos más importante relacionados con la celiaquía es su diagnóstico. Hasta ahora solo hay una prueba diagnostica definitiva que es la endoscopia. Debido a su carácter agresivo e intervencionista, se suele evitar hasta que los signos y sospechas son claras. Otras pruebas de carácter genético, son referenciales pero nunca son definitivas.

Es una enfermedad difícil de diagnosticar porque los síntomas pueden estar relacionados con cualquier tipo enfermedad y no hay patrón fijo. Desde problemas dermatológicos, a molestias intestinales (que se acaban asimilando cómo algo normal), desde problemas psicológicos depresivos (por falta de acceso de vitaminas al cerebro) o problemas de obesidad, tránsito intestinal (diarrea o estreñimiento) incluso.

Puede haber hermanos gemelos, genéticamente idénticos, que uno desarrolla celiaquía y el otro no. Por eso deben existir otros factores ambientales que desencadenen el proceso inflamatorio

«Las manifestaciones de la enfermedad celiaca son muy variables en los pacientes, pero pueden tener importante repercusión en la calidad de vida. Incluso en los pacientes paucisintomáticos (con pocos síntomas) el proceso inflamatorio crónico del intestino delgado y la malabsorción de ciertos nutrientes pueden tener consecuencias a largo plazo como el linfoma intestinal o la osteoporosis respectivamente» aclara el Dr. Pajares.

«La enfermedad sorprende a numerosas personas adultas. Es necesario presentar una predisposición genética, con la que se nace, para poder desarrollar la celiaquía, aunque esto no es suficiente. Por ejemplo, puede haber hermanos gemelos, genéticamente idénticos, que uno desarrolla celiaquía y el otro no. Por eso deben existir otros factores ambientales que desencadenen el proceso inflamatorio y esto puede ocurrir a lo largo de la vida».

Por otra parte es una enfermedad que afecta más a las mujeres. En los registros poblacionales se observa un ratio mujeres/hombre 1.3/1 A las personas de la tercera edad le afecta de la misma manera el gluten La mayor parte de los diagnósticos se producen antes de la segunda década de la vida. Sin embargo, no se debe descartar la posibilidad de celiaquía a cualquier edad a raíz de un estudio de anemia, por ejemplo en la tercera edad.

Celiaquia y Obesidad

En los celiacos no tratados, la atrofia duodenal es progresiva a lo largo del tiempo. Por lo que en las fases iniciales puede que sólo exista malabsorción de ciertos micronutrientes y se observe una pérdida de peso significativa. Afortunadamente, en la actualidad, la celiaquía se suele diagnosticar antes de que pueda haber un déficit nutricional grave.

Más falsos mitos

El comer sin gluten no adelgaza ni es más sano. No es aconsejable realizar una dieta sin gluten cuando no es estrictamente necesario. Los pacientes celiacos que realizan una dieta sin gluten no presentan ninguna carencia nutricional, es decir, no es imprescindible la ingesta de gluten para el ser humano.

No se recomienda la exclusión del gluten sin un adecuado estudio previo, porque puede retrasar el correcto diagnóstico de la celiaquía

No obstante, el gluten está muy integrado en la dieta occidental, entre otras cosas por las propiedades que confiere a las masas. Realizar una dieta estricta sin gluten es muy difícil y puede condicionar muchas circunstancias de la vida cotidiana, por lo que no es aconsejable realizar una dieta sin gluten cuando no es estrictamente necesario. «Además, no se recomienda la exclusión del gluten sin un adecuado estudio previo, porque puede retrasar el correcto diagnóstico de la celiaquía», aclara el Dr. Pajares.

Sensible o celiaco

Normalmente hay mucha confusión entre ser sensible o celiaco en fases inciales del diagnóstico. Pajares, explica la diferencia entre sensibilidad y enfermedad celiaca «Existen diferentes elementos propios de una dieta normal (fructanos, disacáridos, gluten, fibra insoluble,…), que producen molestias digestivas si la cantidad ingerida es superior a la capacidad de digerirla. Esta capacidad es diferente en cada individuo y por eso algunas personas se les puede considerar intolerantes porque presentan distensión abdominal o flatulencia con cantidades de gluten que podemos considerar normales. En los denominados intolerantes, no se produce ninguna lesión a nivel intestinal, no se produce atrofia y por tanto no tiene consecuencias a largo plazo. Estas personas pueden ingerir cierta cantidad de gluten»

La celiaquía es un proceso inmunomediado, en la que la exposición a mínimas cantidades de gluten, incluso de forma ocasional, perpetúan un proceso inflamatorio que provoca atrofia de las vellosidades intestinales

Sin embargo, la celiaquía es un proceso inmunomediado, en la que la exposición a mínimas cantidades de gluten, incluso de forma ocasional, perpetúan un proceso inflamatorio que provoca atrofia de las vellosidades intestinales de forma que las consecuencias se mantienen durante bastante tiempo después de la exposición.

Acabando con los mitos sobre la celiaquía, hay que aclarar que la proteína del gluten no es mala para las personas no celiacas.«El gluten es un componente natural de muchos cereales y no es perjudicial en si mismo. Sólo en algunas de las personas con especial predisposición desarrollan un proceso inflamatorio en la mucosa intestinal».