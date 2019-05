La visualización de «Spiderman» ayuda a reducir la aracnofobia Igual ocurre con «Antman» y la mirmecofobia, según un estudio de la Universidad de Ariel (Israel)

Investigadores israelíes han demostrado que una pequeña exposición a escenas de películas de Spiderman y Antman disminuye los síntomas de las fobias a las arañas y las hormigas, respectivamente.

La terapia de exposición para fobias específicas, como las de insectos o arácnidos, utiliza la exposición neutra a un estímulo fóbico para contrarrestar un miedo irracional. A medida que uno se expone cada vez más a los estímulos fóbicos, deja de temerlo. Hasta la fecha, el efecto de la exposición positiva, aunque sea de fantasía (por ejemplo, en forma de películas de Marvel), no se había probado en las terapias cognitivas conductuales.

El profesor Menachem Ben-Ezra, de la Escuela de Trabajo Social de la Universidad de Ariel, junto con el doctor Yaakov Hoffman, del Departamento Interdisciplinario de Ciencias Sociales de la Universidad de Bar-Ilan, expusieron a 424 personas a extractos de películas de Spiderman y Antman para ver si disminuían los síntomas fóbicos a arañas y hormigas.

Concretamente, el estudio, publicado en la revista Frontiers in Psychiatry, ha descubierto que la visualización de un extracto de siete segundos de una escena de araña de «Spiderman 2» redujo un 20% la puntuación de los síntomas de la fobia a la araña (aracnofobia) posterior a la vista de los participantes en relación con su puntuación previa a la visualización.

Esta impresionante eficacia de costo-beneficio se obtuvo de manera similar para la fobia a las hormigas (mirmecofobia) al ver un fragmento de siete segundos de «Antman». Sin embargo, cuando se preguntó a los participantes sobre la fobia general a los insectos antes y después de ver una escena inicial de Marvel de siete segundos (común a todas las películas de Marvel) o una escena natural de siete segundos, no hubo reducciones significativas de los síntomas de la fobia a los insectos. Esto sugiere que no fue ni la calma (escena natural), ni la diversión/fantasía asociada con ver una película de superhéroes de Marvel, la razón de este efecto, conducción, sino la exposición específica a hormigas y arañas en el contexto de una película de Marvel.

El profesor Ben-Ezra explica que estos resultados abren una nueva dirección en cuanto a la eficacia de la exposición positiva que debería considerarse más a fondo. Los hallazgos sugieren que una exposición divertida, disponible e in vitro puede ser muy poderosa.

Por su parte, el doctor Hoffman señala que esto es importante, ya que la exposición in vitro suele ser menos potente, al menos en relación con la exposición in vivo, pero como la exposición in vivo puede ser difícil para algunos clientes, a menudo no se utiliza. Aunque otra forma adecuada de exposición in vitro es la realidad virtual, pero es aun demasiado escasa y no está disponible. Por lo tanto, la exposición a una cinta de Marvel puede ser una solución óptima. Dicha intervención también puede desestigmatizar la terapia, especialmente en casos resistentes, y alentar la finalización de la tarea, a menudo una parte integral de la terapia cognitiva conductual.

Tanto el profesor Ben-Ezra y el doctor Hoffman como psicólogos y los fanáticos de los superhéroes de Marvel señalan que las películas de superhéroes pueden tener muchos atributos psicológicos beneficiosos, también mostrando a quien se enfrenta a sus temores y para personas sufren las consecuencias del trauma. De hecho, en la siguiente etapa de su investigación, los autores examinarán otros beneficios de la visualización de la película Marvel en relación con el trastorno de estrés postraumático.