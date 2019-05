CONSUMO #HuevoChallenge: descubre el buen estado de los huevos con un sencillo test Solo necesitas un bol con agua fría para salir de dudas cuando la fecha de consumo preferente de la docena que conservas en la nevera haya expirado

Natural Actualizado: 09/05/2019 11:15h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Pese a ser uno de los productos estrella de nuestra gastronomía, son muchos los huevos que se desperdician en el ámbito doméstico, alertan desde Too Good To Go, una aplicación móvil creada para reducir el derroche de alimentos en Europa. Según sus estimaciones, los hogares españoles estarían tirando a la basura más de 188,7 millones de huevos al año, lo que supondría alrededor de una decena por domicilio.

La citada plataforma ha realizado una encuesta (2.000 personas) cuyo resultado arroja que la mayoría de españoles no consume aquellos huevos que se han pasado de fecha. Por ello, recuerdan, en una nota, que la marca de consumo preferente indica solo que a partir de entonces el producto puede perder algunas propiedades, aunque no entraña riesgo para la salud si se consume.

«El desperdicio de alimentos se ha convertido en un problema ambiental grave: un tercio de la comida que se produce en el mundo se tira y supone ya la tercera fuente generadora de CO2 hacia la atmósfera. Pequeños cambios en nuestros hábitos de vida pueden marcar la diferencia», explica Oriol Reull, director de Too Good To Go en España.

La app propone el #HuevoChallenge, que se basa en un sencillo test para el que solo se necesita un recipiente hondo con agua fría. Si al introducir el huevo este se hunde y se mantiene en el fondo significa que está en perfecto estado. En caso de que al sumergir el huevo este permanezca hundido pero erguido indicaría que ya no está tan fresco, aunque aún se puede consumir. Sin embargo, por último, si el huevo flota en la superficie, hay que desecharlo.