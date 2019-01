Tesla elimina de su catálogo sus modelos más baratos

El futuro no parece muy prometedor para Tesla. El fabricante de automóviles eléctricos de lujo, hasta ahora referencia en el segmento, sigue aumentando sus pérdidas. Los retrasos en la producción del Model 3, una de las «balsas de salvamento» de la compañía, un vehículo que en teoría está llamado a ser el modelo más asequible de la firma y con el que se podría lograr un nivel de ventas importante (todavía bajo pedidos en la actualidad); además de la aparición en el mercado de nuevos competidores de marcas tan reputadas como Audi o Jaguar, pueden llegar a poner a la compañía estadounidense contra las cuerdas.

Si eso fuera poco, Tesla va a eliminar de su catálogo sus modelos más asequibles. Elon Musk, CEO de la compañía, ha anunciado en su cuenta de Twitter que, a partir del próximo lunes 14 de enero, la firma californiana ya no producirá aquellos Model S y X que incorporen las baterías de 75 kWh, el paquete que menor autonomía otorga a los coches eléctricos de Tesla.

Starting on Monday, Tesla will no longer be taking orders for the 75 kWh version of the Model S & X. If you’d like that version, please order by Sunday night at https://t.co/46TXqRJ3C1