¿Sabes que si tienes una multa y la pagas antes de 20 días naturales la cuantía se reduce un 50%? Hay una excepción: en caso de que la multa sea por no haber identificado al conductor responsable de una infracción, ésta no tiene reducción

Un error, un despiste, o el exceso de confianza al volante pueden provocar que cometamos una infracción de tráfico, con su consiguiente multa. Y recibir una sanción siempre es una contrariedad, no obstante, puedes realizar el pago de dicha multa dentro de un periodo voluntario de 20 días naturales desde el día siguiente en que te notificaron la multa. De esta forma, el importe de la multa se reduce un 50% («un gran cebo» para olvidarse de reclamaciones, en opinión de Automovilistas Europeos Asociados).

Eso sí, en caso de que la multa sea por no haber identificado al conductor responsable de una infracción, ésta no tiene reducción. Desde la Dirección General de Tráfico (DGT) también recuerdan que no puedes fraccionar o aplazar el pago de una multa. Ha de pagarse en tu totalidad. Si ya ha finalizado el período voluntario, recibirás una notificación de la Agencia Tributaria en la que te informarán de la forma de realizar el pago.

Medios para hacer el pago

Para hacer el pago necesitas una tarjeta de crédito o débito (Visa, Mastercard o Maestro) o dinero en efectivo, dependiendo del medio que utilices para el pago. Además, es imprescindible conocer el número de expediente de la multa. Concretamente, siempre que te encuentres en periodo voluntario, puedes pagar la multa de la siguiente forma:

1. Por internet, con o sin identificación previa: Recuerda que si realizas el pago por este medio, necesitas tener mano la fecha de la notificación y el número de expediente. La fecha de notificación es en la que recibes la notificación en tu domicilio o bien el día en que te la entregue en mano un agente de la Guardia Civil. Introduce el importe total de la multa (sin incluir la reducción del 50%), y te indicamos lo que está pendiente de pago. Si accedes con identificación previa, te podemos informar de las multas que tienes pendientes de pago, así como ver el historial de sanciones impuestas.

2. Llamando al teléfono 060, mediante tarjeta de crédito o débito (Visa, Mastercard o Maestro).

3. En sucursales y cajeros de Caixabank: El horario es de lunes a viernes en el horario de 8:30 a 14:00 horas, con tarjeta o en efectivo.

4. En cualquier oficina de Correos, con tarjeta o en efectivo, abonando una tasa adicional de 2,25 euros más el 1,50% de la cuantía de la multa.

5. En cualquier oficina de Tráfico, mediante tarjeta de crédito o débito. Solo cabe recordar que no admiten el pago en efectivo en nuestras oficinas.

6. Si te paran en carretera, y solo en caso de agentes de la Guardia Civil, tienes la facilidad de pagarla en el momento con tarjeta de crédito o débito. Te aplicarán el correspondiente descuento por pronto pago.

¿Quién puede realizarlo?

Cualquier persona que esté en posesión de una tarjeta de crédito o débito (Visa, Mastercard o Maestro) o, en su caso, del dinero en efectivo, puede realizar el pago de la multa en nombre del infractor. De hecho, la persona que paga no tiene porqué ser la misma que ha cometido la infracción.

Si accedes identificándote con Cl@ve, puedes ver las sanciones pendientes de pago tuyas o de las personas a las que puedes representar. Para realizar la autorización a otra persona que actúe en tu representación, puedes designar un representante a través de nuestro Registro de apoderamientos.

También puede personarse siempre que disponga del DNI original y un documento firmado por el interesado donde le autorice a realizar la solicitud, y donde exprese su carácter gratuito. Para ello hay que descargar y rellenar el modelo de autorización de la DGT «Otorgamiento de representación».

Si el trámite lo va a realizar otra persona en su nombre, en el momento de solicitar la cita previa en el 060, se debe indicar el DNI del interesado y también el de la persona autorizada.