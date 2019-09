Recibe un cargo de 300 euros tras usar diez minutos un patinete eléctrico

J. L. Rodríguez (El Comercio) Gijón Actualizado: 06/09/2019 17:21h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Las nuevas formas de movilidad se están extendiendo cada vez más y en parte es gracias a su coste asequible. Pero no siempre es así. El gijonés Manuel Morán se encontró un cargo en su tarjeta de crédito de 300,60 euros después de haber alquilado un patinete eléctrico. «Lo cogí el día 21 de agosto por la noche para volver a mi casa. Lo utilicé diez minutos, y de ellos cinco lo tuve que llevar a mano porque se quedó sin batería», explica.

Esa noche estuvo con unos amigos por la zona de Los Fresnos, en El Llano, y para volver a su casa, en la calle Donato Argüelles, quiso probar los patinetes eléctricos de alquiler. Al llegar a la plaza de Europa, aparcó el patinete y siguió andando. «Al día siguiente me encontré con el cargo en la tarjeta e intenté ponerme en contacto con ellos. Llamé al teléfono que sale en la aplicación y no me contestaron».

Entonces tomó la decisión de ir a su oficina bancaria, en Oviedo, para poner una reclamación por fraude «que tardarán 45 días en gestionar». Al no haber podido contactar con la empresa acudió a las oficinas de consumo. «Allí me dijeron que no era cosa de ellos y me facilitaron un email de contacto de la empresa. Lo envié y me lo devolvieron diciendo que esa dirección no existe», asegura. Después accedió a la página de Facebook para intentar hablar con la empresa. «Allí me remitían a un chat lateral que no iba bien», explica.

Fallo del sistema

EL COMERCIO contactó ayer con la empresa de alquiler de los patinetes, que asegura no tener conocimiento de ninguna queja por parte de este cliente. «No tenemos constancia de su reclamación, pero hemos procedido a devolverle todo el dinero», afirmó ayer David Gómez, fundador de TuCycle y Reby.

Según sus registros, el trayecto que realizó Manuel no finalizó correctamente. «No sabemos si fue un error del usuario o nuestro, pero el contador siguió corriendo hasta que a los 2.024 minutos, casi 33 horas, un técnico se dio cuenta de que algo fallaba y forzó el cierre», aseguró Gómez. Arrancar el patinete cuesta un euro y después 15 céntimos por minuto. «Cuando detectamos que un patinete lleva ocho minutos parado avisamos al usuario, pero eso también falló y el sistema consideró que seguía en movimiento. Ha sido una sucesión de errores y por eso le hemos devuelto el dinero», explicó.