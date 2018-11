El Porsche 911 GT2 RS MR se convierte en el deportivo de carretera más rápido de Nürburgring Se lanzó al mercado en 2017 y se ha convertido en el 911 más rápido y potente de todos los tiempos

Porsche ha establecido otro nuevo récord en el circuito de Nürburgring-Nordschleife, en cooperación con Manthey-Racing. El jueves 25 de octubre de 2018, el Porsche GT2 RS MR de 700 caballos (515 kW) completó una vuelta al trazado de 20,6 kilómetros de longitud en 6:40.3 minutos. Ningún otro vehículo homologado para circular por carretera ha sido tan rápido en “El Infierno Verde”. Lars Kern fue quien se puso al volante de este deportivo, que había sido especialmente puesto a punto por los ingenieros de Porsche y los expertos de Manthey-Racing para el ‘Nordschleife’. El piloto de pruebas de Porsche ya había logrado una vuelta récord en septiembre de 2017, con un Porsche 911 GT2 RS* de serie.

“Estuvimos pendientes de las condiciones meteorológcas y teníamos dudas de si sería posible. No queríamos asumir ningún riego si llovía o la pista estaba ligeramente húmeda”, comenta Frank-Steffen Walliser, responsable de Competición y Vehículos GT. El Porsche 911 GT2 RS estaba equipado con el nuevo kit de alto rendimiento de Manthey-Racing, que se complementó con una puesta a punto general del coche específica para las características del Nürburgring-Norschleife. “En esta prueba queríamos simplemente evaluar el potencial del vehículo una vez más. El resultado ha sido impresionante. Realmente es un tiempo fabuloso. Sin duda, eso demuestra de nuevo las increíbles posibilidades de este deportivo”.

El Porsche GT2 RS se lanzó al mercado en 2017 y se ha convertido claramente en el 911 más rápido y potente de todos los tiempos. Para preparar este récord, en los últimos meses los ingenieros de Porsche han utilizado los conocimientos adquiridos en el desarrollo de los 911 RSR y 911 GT3 R de competición, mientras que Manthey-Racing ha aprovechado toda su experiencia en las numerosas carreras ganadas en el Nürburgring-Nordschleife. Las modificaciones realizadas afectaron sobre todo al chasis y a la aerodinámica, pero los técnicos se centraron también en mantener siempre la idoneidad del coche para su uso en carretera.

“La conducción ha sido muy divertida”, comenta el ingeniero de desarrollo Lars Kern. Este piloto de 31 años conoce perfectamente el ‘Ring’ por las muchas pruebas, intentos de récord y carreras del VLN que ha realizado allí. “El equilibrio del vehículo también es muy bueno con el nuevo kit. No he tomado grandes riesgos para ir deprisa. Sólo he tenido un intento, porque ya empezaba a oscurecer, pero ha funcionado a la primera”. El Director General de Manthey-Racing, Nicolas Raeder, añadía: “Estamos muy orgullosos. Era un gran desafío hacer aún más veloz al ya de por sí rapidísimo Porsche 911 GT2 RS”.

En condiciones otoñales, aunque secas, Lars Kern sacó el enorme potencial del Porsche 911 GT2 RS MR en su vuelta récord, bajo la atenta mirada de un notario. Para el combustible, Porsche confió en Esso, un experimentado socio en temas de competición. El asiento del conductor fue la única modificación sobre la versión del GT2 RS MR que se puede solicitar a Manthey-Racing para eventos deportivos de clubes y sesiones en circuito. Al vehículo utilizado para batir el récord se le fijó un baquet de competición por cuestiones de seguridad. Esta transformación no proporciona ninguna ventaja en términos de peso.

El más rápido y potente Porsche 911 hizo su estreno mundial en Goodwood, Reino Unido, en junio de 2017. El motor de 3.8 litros tiene 700 caballos de potencia y un par de 750 Nm. La velocidad máxima de este deportivo de tracción trasera es de 340 km/h. Su peso es de sólo 1.470 kilogramos y acelera de 0 a 100 km/h en apenas 2,8 segundos. En septiembre, Porsche presentó el nuevo Porsche 935, basado en la ultramoderna tecnología del 911 GT2 RS, en la Rennsport Reunion VI de Laguna Seca, California (EE. UU.). Este vehículo exclusivo, diseñado para utilizar en circuitos y con una producción limitada a 77 unidades, se empezará a entregar a los clientes el próximo año.