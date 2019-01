¿Es obligatorio llevar puesto el cinturón de seguridad en un autobús? Los sistemas de retención reducen a la mitad el riesgo de muerte en caso de accidente, así que no llevar cinturones o sillas infantiles se castiga con tres puntos y 200 euros

ABC MOTOR

Madrid Actualizado: 04/01/2019 02:25h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

El autobús es un modo muy seguro a la hora de viajar, con niveles similares a los de la aviación o el ferrocarril. Respecto al vehículo privado, es 20 veces más seguro. Si atendemos al número de fallecidos, participa en menos del 1% de los accidentes con víctimas de la carretera, según datos de la patronal Confebus. Sin embargo, durante el año 2017, tan solo un 20% de los pasajeros que viaja en autocar se abrocha el cinturón de seguridad, una cifra que está detrás de gran parte de las lesiones graves y mortales que se producen en este medio de transporte, considerado como el más seguro de todos por carretera. En concreto, el autobús es hasta 300 veces más seguro que las motocicletas.

Los sistemas de retención reducen a la mitad el riesgo de muerte en caso de accidente, así que no llevar cinturones o sillas infantiles se castiga con tres puntos y 200 euros. Y también puede costar la vida. Por lo tanto, mientras conducimos está más que claro que hay que llevarlo pero, ¿qué pasa cuando viajamos en autobús? Aunque la costumbre sea no abrocharse, lo cierto es que el uso del cinturón de seguridad también es obligatorio en este tipo de vehículos.

Tal y como indican desde Mapfre y lo adelantan desde Noticias de Coches ya que es una cuestión bastante desconocida por el público. Para que todo los pasajeros de un transporte como este lo utilizaran, sería útil que el conductor del autobús informase de la obligatoriedad del cinturón antes de emprender el viaje, pero es algo que en la práctica no se hace lo suficiente. Otra medida para concienciar que se baraja es un vídeo informativo, algo similar a lo que vemos antes del despegue de un avión.

Porque la verdad es que solamente un 20% de los usuarios de autobús se ponen el cinturón de seguridad regularmente según las últimas encuestas. La cifra se multiplica en los trayectos interurbanos de corto recorrido, en los que apenas lo llevan el 0,7% de los pasajeros. Es una actitud muy poco inteligente, ya que se calcula que ponérselo puede reducir entre un 20 y un 80% las posibilidades de de sufrir lesiones graves y mortales.

Además, no ponerse el cinturón también perjudica a aquellos que lo llevan puesto. En caso de un accidente o de una maniobra brusca, aquellos que no lo llevan pueden salir disparados con el peligro que eso conlleva. En el interior del vehículo el peso se multiplica por la deceleración y las consecuencias del impacto contra objetos u otras personas pueden ser letales. Y si montas en un autobús de largo recorrido que no cuenta con cinturones de seguridad, no olvides denunciarlo, para ellos es obligatorio llevarlos instalados desde 2007.