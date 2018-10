Motos eléctricas: ventajas, cómo funcionan y qué hace falta para conducirlas Para llevarla solo se ha de contar con licencia de ciclomotor o un carnet de conducir válido A1 o con uno de categoría B con tres años de antigüedad como mínimo

Las motos eléctricas son motocicletas que utilizan un motor eléctrico como forma de propulsión y que no producen contaminación atmosférica ni contaminación acústica. A estas alturas ya has tenido que escuchar muchas cosas sobre ellas o probablemente seas una de las 721 personas que se compraron una el pasado mes de septiembre. Y aunque parezca que las motos eléctricas son algo nuevo, hay que echar la vista atrás para saber cuándo salió al mercado la primera motocicleta de motor eléctrico, ya que ya fue a finales del 1860.

Fue unos años más tarde cuando comenzó la comercialización de las motos eléctricas en las tiendas, en el año 1911. Eso sí, no tenían nada que ver con los modelos que encontramos ahora en el mercado. En el año 2007 este invento eco se consolidó en su totalidad con el modelo A123 Killacycle, una moto alimentada por una batería de ion litio y que logró alcanzar el record de 270km/h al recorrer 400 metros en 7.8 segundos en Phoenix (Estados Unidos). Así lo desvelan desde el blog de Direct Seguros, y adelantan todo lo que debes saber.

Una de las principales ventajas de las motos eléctricas es que no emiten ningún tipo de ruido molesto. No solo no contaminan la atmósfera sino que tampoco producen contaminación acústica, por lo que son una alternativa al transporte de motor de combustión. Una opción real para las restricciones de acceso al centro de la ciudad ante protocolos de anticontaminación, además de aparcamiento gratuito y de múltiples de opciones de motosharing.

El coste de combustible para el motor eléctrico es aproximadamente el 10% de lo que cuesta el motor de gasolina: es decir, puedes llegar a ahorrar hasta un 90% en tu factura energética cada mes. Además, una moto eléctrica puedes recargarla en tu propio garaje sin necesidad de que te desplaces hasta el punto de recarga. Cada vez más compañías eléctricas están ofertando tarifas especiales ante el despliegue de todo tipo de vehículos eléctricos.

Lo normal es que con una moto de este tipo pueda realizar entre 45 y 70 km con batería de plomo y 500 cargas. Si dispones de batería de litio, entre 70 y 120km y entre 1000 y 2000 cargas (más de 70.000 km). Una de las consecuencias para que muchas personas se estén pasando al bando de las motos eléctricas es la subida de los carburantes en los últimos años, y también las normativas ambientales. El precio del diésel hoy en día está a 1,392€ el litro -más o menos-, y acumula ya varias subidas después de que el precio del petróleo se haya disparado más del doble en los últimos años.

Qué hace falta para llevarla

Desde Anesdor, la Asociación Nacional de Empresas del Sector de Dos Ruedas, desdes el post «¿Es posible conducir una moto con carnet de coche?», y según el artículo 5.7 del Reglamento General de Conductores, indican que «las personas que estén en posesión del permiso de la clase B en vigor, con una antigüedad superior a tres años, podrán conducir dentro del territorio nacional las motocicletas cuya conducción autoriza el permiso de la clase A1».

Por lo tanto, y en el caso concreto de las motocicletas eléctricas, tanto de 125 cc o 45 cc, con capacidad de carga de 150 Kg y con una potencia máxima de 11 kW (equivalente a casi 15 CV), para llevarla solo se ha de contar con licencia de ciclomotor o un carnet de conducir válido A1 o con uno de categoría B con tres años de antigüedad como mínimo.

Asimismo, conviene que antes de dar el salto al mundo de la moto consideres una serie de consejos básicos. Para empezar, no escatimes en el equipamiento de motorista, ya que tanto el casco (obligatorio por ley) como la chaqueta, el pantalón, los guantes y las botas conformarán tu seguridad pasiva en caso de caída.

Igualmente, es muy recomendable que participes en un curso de conducción segura, puesto que no es lo mismo conducir un coche que un scooter. En una jornada de formación aprenderás a adoptar una posición correcta encima del vehículo, cómo detener el scooter en función del equipo de frenos que posea, girar en zonas con poco espacio de maniobrabilidad, etc., tanto en una pista dinámica como en tráfico real. Sin duda, te será de una gran utilidad.