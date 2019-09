Mireia Belmonte entrena conectada al tubo de escape de un coche La campeona olímpica, mundia y europea de natación se enfrenta al desafío de respirar conectada al coche que purifica el aire al 99,9%

La campeona olímpica Mireia Belmonte, embajadora de la marca Hyundai, se enfrenta al desafío de entrenar dentro de una burbuja conectada al tubo de escape de un Hyundai NEXO, respirando directamente las emisiones del vehículo. Este reto forma aprte de la nueva campaña estrenada por la firma coreana, en la que se pone a prueba la tecnología limpia del hidrógeno.

El Hyundai NEXO solo emite vapor de agua y purifica el aire al 99,9 %. La presentación de la impactante campaña da el pistoletazo de salida del Eco Road Show de Hyundai, iniciativa paralela para dar a conocer la gama ECO de Hyundai por diferentes puntos de la geografía española que durará hasta 10 de octubre.

Mireia Belmonte, protagonista del vídeo, reconoce que le pareció un reto sorprendente, y no dudó en asumir la impactante propuesta de Hyundai para dar a conocer hasta dónde es capaz de llegar la tecnología del hidrógeno asegurando que «desde un primer momento me impactó la original idea y ahora puedo reconocer que es uno de los proyectos más alucinantes en los que he participado».

El Hyundai NEXO, el primer vehículo de pila de combustible de hidrógeno matriculado en España, es el máximo ejemplo del compromiso de Hyundai por incorporar la tecnología del hidrógeno a la movilidad urbana, la cual no emite partículas contaminantes y disminuye al mismo tiempo la huella de carbono. Para lograr el máximo impacto y visibilizar los efectos positivos de esta tecnología, Hyundai ha contado con la estrecha colaboración el Centro Nacional de Hidrógeno y el Centro Médico Deportivo Camde, los cuales han supervisado todo el rodaje para garantizar la seguridad y han compartido su apoyo y testimonio en el making of del spot.

Mientras Mireia entrenaba, su seguridad estaba en todo momento bajo la supervisión del doctor Vicente De la Varga Salto, director del Centro Médico Deportivo Camde, y su equipo. El doctor es un gran defensor del uso del hidrógeno como alternativa ideal a los combustibles fósiles, ya que, además de evitar sus efectos nocivos para la salud, el hidrógeno ayuda a mejorar la calidad del aire: «Las partículas sólidas y de diferente tamaño, producidas por la combustión de combustibles fósiles son inhaladas cuando respiramos. Contando que las partículas resultantes de la combustión son miles, se multiplican las formas en las que éstas dañan al organismo. La gran ventaja de los motores de hidrógeno no es solo que tengan cero emisiones de estas partículas, sino que absorben el aire ambiente contaminado, lo filtran y lo transforman, expulsando finalmente aire sin partículas, para generar energía. Por lo tanto, un vehículo propulsado por hidrógeno, además de no contaminar, al no emitir partículas, descontamina activamente al filtrar el volumen de aire necesario para su funcionamiento. El sueño perfecto».