La millonaria recaudación de Correos con la venta de las pegatinas de la DGT La colocación de la etiqueta, a la venta en las oficinas de Correos por 5 euros, es voluntaria, aunque la DGT recomienda pegarla en el ángulo inferior derecho del parabrisas y el Ayuntamiento de Madrid prevé su obligatoriedad en el futuro

El pasado lunes 8 de octubre entró en vigor el nuevo protocolo de contaminación en Madrid, aprobado por el Ayuntamiento el pasado 5 de octubre y que afectará directamente a 1,8 millones de vehículos de la Comunidad de Madrid. Los vehículos (coches, motos, furgonetas...) que circulen, tanto por esta ciudad como por sus accesos, tendrán que exhibir una de las cuatro etiquetas correspondientes proporcionadas por la Dirección General de Tráfico (DGT): Cero Emisiones, ECO, C y B, colocadas en un lugar visible.

No obstante, esta clasificación no recoge todos los vehículos del parque ya que a los más viejos y contaminantes (los anteriores al año 2000 en el caso de los gasolina y de 2006 en los diésel) no les corresponde distintivo alguno, por lo que no podrán circular bajo ninguna circunstancia.

Para el resto de vehículos la colocación de los distintivos o pegatinas de la DGT es, por ahora, voluntaria, pero se recomienda pegarla en lugar visible para facilitar la identificación del vehículo y beneficiarse así de las ventajas que las distintas autoridades puedan establecer a este tipo de vehículos más respetuosos con el medio ambiente. No obstante, su colocación en lugar visible, preferiblemente en el ángulo inferior derecho del parabrisas, será obligatoria a partir de abril, según el Ayuntamiento. Y el no llevar este distintivo en nuestro vehículo podrá suponer hasta una multa de tráfico.

Dichos distintivos empezaron a proporcionarse de manera gratuita, consiguiendo que más de 16 millones de vehículos pudieran disponer de ellos sin coste. Pero, posteriormente, se estableció que el resto de vehículos debían pagar por su pegatina e ir a recogerla a una oficina de Correos. Por un precio de 5 euros y presentando la identificación correspondiente, puedes adquerirla en cualquiera de las más de 2.000 oficinas que tiene el servicio de mensajería a lo largo de todo el territorio nacional.

Y, hasta el pasado 16 de octubre, Correos vendió 273.750 distintivos ambientales, por lo tanto, tal y como indican desde EFE, y tal y como adelantan desde Cosas de Coches, la recaudación total es de 1.368.750 millones de euros. La agencia indica que, esta cantidad millonaria va íntegra a la compañía y que, tras la entrada en vigor de este nuevo protocolo, «se ha notado y mucho, y más en la Comunidad de Madrid», la presencia de ciudadanos en sus oficinas en el último mes para adquirir los distintivos ambientales. De hecho, en este último mes de octubre, se han dispensado más del 70% del total (193.543).

Las más expedidas

El distintivo «B», destinado a turismos y furgonetas ligeras de gasolina matriculadas a partir de enero del año 2000 y de diésel a partir de enero de 2006, así como los de más de 8 plazas y pesados de ambas motorizaciones matriculados a partir de 2005, ha sido una de las más vendidas hasta el momento. Además, también la pegatina «C», para turismos y furgonetas ligeras de gasolina matriculadas a partir de enero de 2006 y diésel a partir de 2014, así como aquellos de más de 8 plazas y pesados, tanto de gasolina como de diésel, matriculados desde 2014.

Las mismas fuentes han indicado que no ha habido problemas de abastecimiento de pegatinas y que «todos los días se distribuyen miles de ellas». Por último, han añadido que «sólo puntualmente en algunas oficinas de Madrid han tenido roturas de stock de algún tipo de distintivo, debido a compras masivas de clientes», pero el abastecimiento se ha regularizado en un período «breve de horas».