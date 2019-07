Las mejores autocaravanas para viajar con la casa a cuestas

El caravaning está de moda en nuestro país y una de las pruebas es el aumento de matriculaciones de vehículos de este tipo que hay en España. Según el comparador Acierto.com, esta manera de viajar se ha incrementado hasta en un 40% respecto al verano pasado.

Las caravanas cada día son más completas y ofrecen un mayor número de comodidades. Muchas de ellas vienen preparadas hasta el último detalle para hacernos sentir como si estuviéramos en casa: camas empotradas, baño completo, cocina, nevera y un sinfín de elementos que podremos equipar y que aprovecharán al máximo el espacio.

Una caravana se puede conducir con el carnet tipo B siempre que su masa máxima autorizada sea inferior a 750 kg. En caso contrario, necesitaras el B96 (B+E o C+E) en función de la MMA que tenga la autocaravana.

Sin embargo, poco tiene que ver la conducción de una caravana con la de un vehículo convencional debido a su peso y dimensiones, por lo que debemos ser muy conscientes de que hay que adaptar nuestro estilo de conducción, según nos recuerdan desde Autocasión.

Conocer el reglamento legal es importante. Debes saber que está prohibido sacar sillas o mesas, limpiarla en un área de servicio, estacionar durante más de 48 horas seguidas y que el vaciado de agua se debe hacer mediante una válvula. En cuanto a los límites de velocidad, es importante conocer que en ciudad no se deben rebasar nunca los 50 km/h y, en autopistas y carreteras convencionales, los 80 km/h.

En el caso de que la caravana sea en propiedad, se deberá asegurar al igual que cualquier coche que tengas en casa. Sin embargo, no todos los remolques necesitan su propia póliza, sino que, en caso de que no supere los 750 kg, no será necesario.

La pasión por cambiar de destino de vacaciones, de conocer nuevos lugares cada vez que salen de vacaciones está adquiriendo cada vez más implantación en España. No se trata propiamente de gente a la que le gusta el cámping, son personas que van más allá y buscan libertad de movimientos.

En un primer momento, para conseguir esa libertad, la gente se apuntó a la moda de las autocaravanas. Pero estos vehículos están pensados en reproducir una casa en pequeñito en detrimento de las características propias de lo que es un medio de automoción.

Para compensar esta pérdida de condiciones en el vehículo los aficionados a desplazarse rápida y cómodamente, empezaron a camperizar furgonetas o monovolúmenes. Fueron pioneros en esta moda los surferos, personas que buscan la mejor ola y que priman la velocidad de desplazamiento respecto a la amplitud, pero sin renunciar a la comodidad.

Fruto de esta demanda han nacido empresas especializadas en camperización, como SoulCamper, una joven empresa sevillana. Nos comenta Manuel Moreno, responsable del departamento de Ingeniería de de esta empresa, que «en principio se puede adaptar cualquier tipo de vehículo», pero aclara que las cosas que se pueden hacer dependen mucho del tipo de furgoneta.

Una de las mayores dificultades a las que se están enfrentando las empresas de camperización es «el cambio constante en la normativa y legislación vigente. Estos cambios nos crean dificultades en la ingeniería y en la homologación de vehículos». No podemos olvidar que cualquier modificación que se realice en un vehículo conlleva una homologación posterior del mismo por parte del Ministerio de Industria.

A la hora de adaptar una furgoneta, los modelos más comunes son los de «gran volumen -comenta Moreno-, como Citroën Jumper, Peugeot Boxer o Fiat Ducato. Entre las de menor volumen están las Volkswagen Transporter, la Mercedes Vito y la Renaullt Trafic». Para conseguir un mínimo de comodidad en una furgoneta camperizada, el responsable de Igeniería de SoulCamper, destaca que habría que «instalar una mesa, una cama y una encímera con cocina. Esto es lo mínimo para poder usar el vehículo como casa, sin embargo en SoulCamper creemos que es imprescindible también instalar un sistema eléctrico de 12V para dotar de energía el interior del vehículo».

Para quienes quieran viajar en autocaravana pero no renunciar a ningúna de las comodidades o lujos de un apartamento, existen además algunas caras pero intereantes opciones.

Así, la Mercedes Zetros 6x6 es un auténtico todoterreno. La marca alemana ha conseguido conjugar en un mismo vehículo lo mejor de los dos mundos: el lujo y el confort de una autocaravana premium y la versatilidad de un vehículo offroad. Prácticamente ningún terreno se le resiste, ya sea nieve, barro, tierra o carreteras rotas. Gracias a su sistema de tracción total a sus 6 ruedas, este Mercedes-Benz Zetros es capaz de llegar a lugares donde muy pocas autocaravanas llegarían.

Aunque su imagen exterior pueda parecer rudimentaria y robusta, su interior no tiene nada que envidiar a las mejores estancias que podamos imaginar. Todas las luces son de tecnología LED, ducha completa con hidromasaje, superficies forradas con cuero y madera, cocina completa, conexión 4G a Internet, televisión vía satélite, pantalla LED de grandes proporciones, sistema de audio BOSE en diferente estancias del vehículo….. y un largo etcétera.

Para que nos hagamos una idea de sus proporciones, esta gran caravana mide 5,6 metros de largo y 2,4 metros de ancho. Además, incluye un plus de espacio, un módulo extraíble totalmente autónomo que puede sumar un espacio de 2,5 metros de anchura. Un salón rodante para disfrutar de tu mejor aventura.

Ahora te preguntarás el precio, pues bien, este vehículo tan especial tiene un precio de tarifa de más de 122.000€, dependiendo de los extras que incorpores.

Otra posibilidad es la Bürstner Elegance, el buque insignia de la prestigiosa firma de autocaravana alemana. Su diseño interior está basado en los barcos más lujosos que surcan los mares. Un completo equipamiento que va desde un parabrisas panorámico, hasta una cama central regulable de altura para disfrutar de un plácido descanso.

Una autocaravana con un diseño exterior elaborado, con la última tecnología en iluminación LED y con accesos fáciles gracias a su piso bajo. Es el vehículo perfecto para perderte en una escapada a cualquier playa o a las faldas de una majestuosa montaña. No tendrás ningún problema con la temperatura exterior, gracias a su sistema de climatización estacionaria independiente, que te permite el lujo de disponer siempre la temperatura deseada dentro del habitáculo. Este vehículo tiene un precio de partida de 98.990€.

Este recorrido por las autocaravamas de lujo no podría finalizar sin mencionar la Vario Perfect. sorprenderá por su amplitud y por la posibilidad de poder llevar dentro de ella un automóvil. Un autobús reconvertido en autocaravana donde el lujo, la tecnología y los buenos materiales se presentan como sus tres pilares principales.

Este modelo presenta dos zonas de estancias principales. Un gran salón equipado con la última tecnología de infoentretenimiento y un dormitorio principal de grandes proporciones. Un detalle bastante interesante lo encontramos en el dormitorio principal, no solo por su grandísima cama de matrimonio, si no que se ha trabajado excepcionalmente en aislar de ruidos esta zona de la autocaravana, para que nada ni nadie rompa con nuestro descanso.

Como no podía ser de otra manera, la Vario Perfect también presume de una cocina gourmet, donde no falta el mínimo detalle para poder realizar cualquier tipo de comida. Y dispone de la posibilidad de incorporar dos baños para evitar esperas innecesarias.

Los asientos delanteros, el del conductor y el acompañante pueden rotar para convertirse en sillones de descanso. Sillones tapizados con cuero de alta calidad, que combina a la perfección con el color de la madera que presentan los muebles y paredes del habitáculo. Este lujo sobre ruedas tiene un precio de salida de 500.000€, pero tiene tal catálogo de accesorios y extras que puede alcanzar la friolera cifra de un millón de euros.

Antes de viajar en una autocaravana

1.- Calcula tus reservas de agua

Las autocaravanas actuales permiten hacer vida normal en ellas durante 2 días. Este cálculo está realizado teniendo en cuenta el consumo habitual de agua para beber de cuatro personas, una ducha corta por persona y el uso cotidiano del retrete. Pasado ese tiempo es probable que haya que pasar la noche en un campingpara proveer al vehículo de agua potable y electricidad –para cargar las baterías de móviles, cámaras fotográficas o de vídeo y demás aparatos–, así como para vaciar el depósito de aguas sucias. En algunas áreas de servicio de autopistas disponen de surtidores de agua para poder rellenar los bidones de la autocaravana, e incluso algunas cuentan con un lugar para verter el wc químico o las aguas grises –las que se recogen de lavabos y la pila de la cocina–. Recuerda que está absolutamente prohibido vaciar tanto las aguas grises como las negras en cualquier lugar no habilitado para ello.

2.- Menaje de cocina y hogar

Si el viaje se realiza en una caravana de alquiler, es muy posible que la empresa proporcione un servicio de menaje doméstico extra. En él se incluirán sábanas y una amplia gama de útiles de cocina, tales como sartenes, ollas y cubiertos. Este servicio se cobra a parte y normalmente hay que firmar un seguro con el que penalizan si a la vuelta alguno de los elementos prestados está roto o deteriorado. Si prevés realizar más de un viaje en autocaravana o prefieres no pagar este suplemento, puedes llevar tus propios materiales de casa.

3.- No debes olvidar...

En el primer viaje que se realiza con este medio de transporte siempre se peca de novato: no se conoce con exactitud el espacio del que se dispone y no se es plenamente consciente de las necesidades que este vehículo conlleva. Por eso te recomendamos que no olvides tus almohadas. Estos complementos no se incluyen en el alquiler, y si las olvidas es posible que pases incómodo las noches y no descanses lo suficiente como para disfrutar del viaje. También es recomendable llevar albornoces en lugar de toallas para secarse tras la ducha. ¿Por qué? La razón es sencilla. Si la ducha se efectúa dentro de la caravana, con el albornoz evitarás manchar el suelo con el agua que escurre por brazos y piernas. Y si te refrescas en las duchas de un camping, es mucho más cómodo secarte con albornoz. Aunque las cabinas de baño varían de tamaño y de estructura, por muy aislada que esté la zona del agua de la del vestuario siempre se acaba mojando la ropa. El albornoz te permitirá ir hasta los baños sólo con él puesto, y a la salida podrás hacer lo mismo para vestirte dentro de tu caravana y evitarte el desplazamiento de la ropa limpia hasta la ducha. También resultan de lo más útil una linterna, una batidora y una caja de herramientas.

4.- Peajes extranjeros

La recopilación de información previa antes de irse de viaje es clave. Dependiendo del lugar que visites es probable que tengas que pagar peajes –como en Francia– o comprar viñetas. Las viñetas son unas pegatinas parecidas a las que en España sirven para indicar que se ha superado la ITV. Es muy habitual en países como Bulgaria, Austria, Eslovaquia, Eslovenia, Lituania, Suiza o República Checa, y son los documentos que acreditan haber pagado el impuesto por el uso de las autopistas. En este enlace puedes ver el lugar en el que se colocan en función del país que se visite. Infórmate bien de los tipos de viñetas que existen, puesto que dependiendo del país se permite pagar por días de estancia o semanas. Las multas por viajar sin esta viñeta son muy altas, así que no te arriesgues.

5.- Controles del vehículo

Dentro de la Unión Europea, los controles fronterizos son prácticamente nulos. Será algo excepcional que te pidan el pasaporte cuando cambies de país. Sin embargo, si vas a subir en trenes o barcos con tu autocaravana es muy frecuente que la Policía suba a inspeccionar el vehículo. Al utilizar el Túnel del Canal de La Mancha, por ejemplo, además de contestar un formulario bastante extenso sobre el tipo de gas que se transporta para la cocina, la calefacción, etc., los agentes abordan el vehículo para cerciorarse de que no haya irregularidades. Fuera de la incomodidad que supone el hecho de que invadan la intimidad de tu «casa a cuestas», no repercute en mayores problemas.

6.- Dónde aparcar la autocaravana

Los centros urbanos no suelen permitir la entrada de autocaravanas. Normalmente, los cascos históricos acostumbran a estar plagados de calles estrechas y muy concurridas, por lo que es más que recomendable buscar un buen parking alejado del centro para dejar el vehículo. Si se ha pasado la noche en el camping, la mejor opción es no mover el vehículo y desplazarse hasta la ciudad en transporte público. Es muy frecuente que cerca de los campings existan paradas de autobús, metro o tranvía que te desplacen hasta el centro de la ciudad que estás deseando conocer.

7.- La clave está en el orden

Una de las grandes ventajas de viajar en autocaravana es la libertad de no tener que estar buscando todos los días un sitio para comer. Aunque algunos días te dejes llevar por el placer de la gastronomía típica del lugar, el ahorro económico es muy alto si se consumen productos elaborados por uno mismo. El maletero de las autocaravanas es bastante espacioso, por lo que puedes llevar provisiones en lata o conserva de tus comidas preferidas. Guisantes, fabada, legumbres en bote, galletas, zumos, bricks de leche, tomate frito, o piña y melocotón en almíbar –para los postres– son opciones que te sacarán de más de un apuro. Llévalos ordenados en cajas para que no se desplacen en las curvas. También es aconsejable llevar un recuento de las provisiones con las que se empezó el viaje y las que se van consumiendo. En cuanto a las carnes y pescados –más difíciles de encontrar en lata si no son en escabeche–, puedes aprovechar la oportunidad que te brindan para visitar los mercados locales y comprarlos en ellos.

8.- En caso de emergencia

Si por desgracia sufres algún robo –o intento de robo–, no dudes en acudir a la Policía a poner una denuncia. Este tipo de delincuencia es muy frecuente en las áreas de servicio y gasolineras del sur de Francia, por lo que si atraviesas el país galo es aconsejable que pernoctes en campings. Recuerda que el teléfono de emergencias 112 funciona en toda Europa con el mismo número, y disponen de un servicio de traductores con el que pasan las llamadas en cuanto notan que no se habla el idioma nativo.

9.- Por tu propia seguridad

A pesar de lo tentador que resulta, no está permitido que los viajeros vayan tumbados en las camas de la autocaravana durante la marcha. Todos los usuarios del vehículo deben ir sentados y con el cinturón de seguridad puesto. En las autocaravanas para seis personas, además de los asientos del piloto y el copiloto hay otras cuatro plazas que se colocan en torno a una mesa, que debe ir plegada durante el viaje. Se recomienda que los niños o las personas que se marean con facilidad vayan sentados en las dos plazas que se disponen en la misma dirección de la vía.

10.- Opciones de alquiler y compra

Tanto si estás pensando en comprar una autocaravana como si barajas la opción del alquiler, existen múltiples empresas que ofrecen estos servicios. En Autocaravanas Norte –Álava–, Autocaravan Express–Madrid– o Caravanas Puerto –Cádiz– se puede encontrar una gran variedad de modelos y precios que se adaptan a las necesidades particulares de cada cliente.