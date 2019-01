Madrid acogerá los primeros carriles moto de acceso a espacios avanza-moto a modo experimental El Ayuntamiento de Madrid y la Asociación Mutua Motera (AMM) acuerdan avances en seguridad vial y movilidad para el colectivo motociclista

En la reunión entre el Ayuntamiento de Madrid y la Asociación Mutua Motera, se trataron diversos asuntos especialmente centrados en la seguridad vial de los motociclistas. El Ayuntamiento ha estado representado por la Coordinadora de Movilidad, Paz Valiente, junto con su equipo técnico y los responsables de Policía Local, mientras la Asociación Mutua Motera lo estuvo a través de su presidente, Juan Manuel Reyes.

En la reunión de trabajo, que tuvo una duración de casi dos horas, se concretaron los siguientes:

-Rejillas metálicas y tapas de registro: Se acuerda aplicar con carácter de urgencia una solución que iguale el coeficiente de rozamiento de dichas rejillas al del asfalto y así culminar los trabajos de investigación que se han llevado a cabo entre el Ayto. y la AMM en los dos últimos años.

-Pasos de Peatones: Pasos de peatones más visibles y más seguros. Ante las demanda de Mutua Motera en el sentido de que no se dificulte la visibilidad de los pasos de peatones con marquesinas publicitarias (Mupis), contenedores de reciclaje y demás mobiliario urbano, el Ayuntamiento se compromete a actuar de inmediato procediendo a retirar todos los elementos que efectivamente puedan dificultar esta visibilidad y generar riesgo de atropello, por lo que se acuerda además, abrir un canal de notificación para que las denuncias que presente AMM o cualquier ciudadano en este sentido, sean atendidas de inmediato.

-Aparcamiento moto: No hay previsión de extender las limitaciones de aparcamiento en aceras. En la actualidad, la limitación para aparcar en la acera solo es aplicable a Madrid Central, en el resto de la ciudad las motos pueden seguir aparcando en las aceras, de forma similar a como se hacía con la ordenanza anterior.

-Más reservas de aparcamiento moto: En cualquier caso se valorará la posibilidad e aprobar un plan de incremento de plazas de reserva de aparcamiento para motos que cumpla con la ordenanza recién aprobada, con el fin de habilitar decenas de miles de nuevas reservas.

-Avanza-Moto: El Ayuntamiento sancionará a los vehículos que sin autorización, invadan este espacio exclusivo de motos, ciclomotores y bicicletas. Existe un problema de falta de respeto de este espacio por turismos y otros vehículos, especialmente de transporte público, impidiendo así que los espacios avanzamoto puedan ser usados por motos y bicicletas. AMM solicita que se sancione este tipo de infracciones y el Ayuntamiento, que reconoce este problema, comenzará a sancionar este tipo de infracción. Se acuerda además que el Ayuntamiento tramitará todas las denuncias voluntarias que se interpongan por la Asociación Mutua Motera contra vehículos que invadan este espacio de forma ilegal, siempre que vayan acompañadas de prueba gráfica que acredite la infracción.

-Carril Moto: Primeros carriles moto de Madrid. Se acuerda dar cumplimiento al compromiso alcanzado con AMM hace más de un año, para instalar los primeros carriles moto de acceso a espacios avanza-moto a modo experimental. Si el resultado es positivo, se extenderá a toda la ciudad, siempre que su implementación sea viable.

-Aletas de Tiburón: El Ayuntamiento considera que en la actualidad hay un vacío legal y que por lo tanto, las aletas de tiburón no son ilegales, sino alegales, por lo que habrá que esperar a la próxima regulación de este tipo de dispositivos.

Del resto de temas que se han tratado, como el acceso a Madrid Central, episodios de alta contaminación, etc., no se ha llegado a entendimiento pues el Ayuntamiento considera que la reducción de las emisiones contaminantes es prioritaria y no se debe permitir acceso a vehículos con «altas» emisiones.

Esta reunión se enmarca dentro de la mesa técnica de trabajo que el colectivo motociclista mantiene con el Ayuntamiento de Madrid desde el año 2008, a raíz del acuerdo alcanzado en aquel tiempo entre el citado Ayuntamiento y la Asociación Mutua Motera.