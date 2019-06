La incertidumbre, una oportunidad para el renting

Pedro Malla Actualizado: 03/06/2019 01:56h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Los protocolos anticontaminación de las grandes ciudades, el más que probable impuesto al diésel, y la propuesta del Gobierno para prohibir los combustibles fósiles a partir de 2040, ya han empezado a inclinar la balanza a favor de los motores eléctricos y de gas, sobre todo en las compras de vehículos nuevos por parte de particulares. Existe un cierto miedo a adquirir un coche, a efectuar un desembolso importante para después no poder sacar partido del mismo.

No cabe duda de que uno de los mayores desafíos del mundo de la automoción pasa por la renovación del parque con vehículos con combustibles alternativos. Este reto, al que también se enfrenta el sector del renting en particular, pues no hay que olvidar que el diésel ha sido el carburante más demandado por los clientes en los últimos años, se torna a la vez en una oportunidad, porque el renting es precisamente uno de los agentes más activos en contribuir a la renovación del parque automovilístico del país.

En este sentido y en este contexto de incertidumbre se explica cómo el renting a particulares ha irrumpido con fuerza en el mercado. En efecto, la posibilidad de estrenar cada poco tiempo un vehículo nuevo sin realizar un fuerte desembolso inicial, a la vanguardia de la tecnología y comprometido y adaptado a las normativas medioambientales, es uno de los puntos más atractivos para los conductores pero, por si fuera poco, el renting permite delegar el mantenimiento, el seguro, las posibles reparaciones, así como otras gestiones, en una sociedad donde cada vez hay menos tiempo para realizar las tareas que conlleva tener un vehículo y, sin embargo, todo el mundo tiene una necesidad real de movilidad y quiere disfrutar de las ventajas de disponer de un vehículo cuando lo necesite.

Así las cosas, el renting encaja perfectamente en el cambio de paradigma de la sociedad actual, en la que se está diluyendo el concepto de propiedad gracias a factores como la economía colaborativa y el pago por uso que, por supuesto, han contribuido también de forma decisiva en este auge del renting a particulares.

*Pedro Malla es director general de ALD Automotive