Un hombre queda atrapado en su Cadillac durante 14 horas tras fallar la apertura eléctrica de las puertas

Numerosos expertos señalan que los automóviles van a cambiar en la próxima década más que en los últimos cincuenta años. La tecnología está avanzando a pasos agigantados y gracias a conceptos como la hibridación, electrificación, la conducción autónoma o el coche conectado, vamos a asistir a la llegada de un nuevo modelo de movilidad. En cualquier caso, la tendencia es que los sistemas eléctricos e informáticos (conectividad, inteligencia artificial…), sean cada vez más complejos.

Un avance que también supone graves inconvenientes si fallasen. Y si no que se lo pregunten a Peter Pyros, un hombre de 75 años de Cleveland, que, tras fallar el sistema eléctrico de apertura de puertas de su Cadillac XLR de 2006, se quedó atrapado 14 horas sin poder recibir ninguna ayuda ya que se había dejado su teléfono móvil en casa y tampoco avisó a nadie de a dónde se dirigía.

«En algún momento acepté que así era como iba a morir», confesó Pyros al Washington Post. El hombre aseguró que abrió con normalidad la puerta, se metió en el vehículo, cerró y pulsó el botón de arranque, que no funcionó. A partir de ahí se desencadenó una agonía que estuvo a punto de costarle la vida.

Tal y como adelantan desde Cosas de coches, la puerta se había bloqueado y Pyros no encontró la forma de desbloquearla, tras numerosos intentos. Las horas pasaban y el calor aumentaba, un efecto que hizo en el hombre de 75 años llegara a encontrarse mal e incluso se desmayara. «Fue la experiencia más espeluznante de mi vida», añadió.

Tanto es así que el hombre escribió en un papel una especie de epitafio, explicando las circunstancias de su fallecimiento, para quien lo encontrase no pensara que se había suicidado. Muchos pensaréis que podía haber roto la ventanilla con algún objeto o con su cuerpo, pero a él no le funcionó. Lo intentó con su puño y con las piernas pero no consiguió romperlas; tampoco contaba con ningún objeto contundente para reventarla y encontrar una salida.

No obstante, Pyros no se rindió y comenzó a hacer ruido para ver si algún vecino le oía. Y, casualmente, su vecino escuchó los ruidos y le envió un mensaje de texto a su móvil. Al no recibir respuesta, saltó la verja de la casa, creyendo que habían entrado ladrones y vio la puerta del garaje abierta. Una vez distinguió a su vecino dentro del vehículo, llamó rápidamente al 911 y los bomberos se presentaron para liberar al septuagenario, encendiendo el motor desde fuera para desbloquear el sistema.

Asimismo, no es la primera vez que este tipo de tecnología ha causado un problema parecido. De hecho, en 2015, un hombre de 72 años y su perro fallecieron al no poder abrir las puertas y quedar atrapados dentro de un Chevrolet Corvette, que utiliza un sistema idéntico al del Cadillac.

Desbloqueo de emergencia

La historia, de la que se han hecho eco multitud de medios estadounidenses, obligó a General Motors, matriz de Cadillac, a emitir un comunicado explicando por qué falló el sistema de cierre eléctrico del XLR. «Los sistemas de apertura eléctricos pueden perder potencia con el paso de los años», aseguraron. «Sin embargo, el fabricante siempre incorpora un sistema de desbloqueo en caso de que la puerta no se abra, cuyo funcionamiento está explicado en el manual de uso del vehículo», añadieron.

En el caso del XLR, existe un mango de liberación de la puerta situado en el suelo del coche, al lado de los asientos. Preguntado por si sabía de la existencia de este sistema, Pyros afirmó que no lo conocía, aunque asegura que en esa situación, con mareos, desmayos y un calor asfixiante dentro del coche, no habría podido leer bien el manual de instrucciones.