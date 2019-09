Falsos mitos que rodean a los seguros de coche para jóvenes Las aseguradoras se suelen poner remolonas cuanto tienes entre 18 y 25 años ya que la inexperiencia propias de la juventud están estrechamente ligadas con un mayor número de accidentes en la carretera

Cuando tienes entre 18 y 25 años las aseguradoras no quieren saber nada de ti. ¿Por qué? Estas se rigen por una sola palabra: siniestralidad. Y es que los datos demuestran que el ímpetu y la inexperiencia propias de la juventud están estrechamente ligadas con un mayor número de accidentes en la carretera y, por lo tanto, a un mayor gasto para las aseguradoras.

Pero el seguro del coche es obligatorio y, aunque las aseguradoras se pongan remolonas, son quienes te lo tienen que proporcionar. No obstante, todo es bastante más sencillo y, para demostrarlo, el comparador de seguros Acierto.com detalla algunos mitos sobre seguros de coche para jóvenes:

1. Da igual el coche que compre, el precio del seguro siempre será prohibitivo.

El precio de la póliza puede ser muy diferente en función del vehículo que compres. La adquisición del coche adecuado es el primer paso a la hora de conseguir el objetivo de conseguir un seguro de coche más barato. La cilindrada, el tipo de combustible, si tiene tres o cinco puertas, si es nuevo o de segunda mano... todos estos factores determinarán el precio del seguro.

2. Ya pago bastante por ser joven, así que contrataré el seguro más barato.

Del mismo modo que el modelo de tu coche afectará al precio del seguro, la modalidad del seguro que contrates se tiene que ajustar a las características del coche que hayas comprado. Si se trata de un automóvil nuevo, una cobertura de Terceros Básico (únicamente cubre la responsabilidad civil obligatoria) puede resultar insuficiente. Y es que a pesar de ser la más barata, en caso de robo, incendio o rotura de lunas no estarás cubierto por el seguro. Por supuesto, tampoco lo estarán las reparaciones que necesite tu vehículo tras un siniestro en el que seas culpable. Así, las coberturas que mejor se adaptan a tu situación son el Terceros Ampliado y Todo Riesgo con Franquicia.

Por otro lado, si el coche que vas a asegurar tiene cierta antigüedad, no tiene demasiado sentido asegurarlo a Todo Riesgo o a Terceros Ampliado, ya que el valor del vehículo ya no es muy elevado y, por tanto, la compensación que te dará la aseguradora en caso de siniestro total (robo, incendio o coche inutilizable tras accidente) será pequeña. En este caso, lo más recomendable sí sería el seguro a Terceros Básico.

3. Puedo engañar a la aseguradora para obtener un mejor precio.

En el contrato se especifica rotundamente que hay que declarar el conductor real. Y no intentes engañar a las aseguradoras porque se las saben todas:

-Truco 1: «Mi padre o mi madre serán los titulares de la póliza. Yo no aparezco, con lo que les hacen el precio a ellos, que será más barato porque tienen experiencia». Esto que de primeras te puede parecer una opción viable, en realidad no lo es, ya que se trata de un incumplimiento claro del contrato por tu parte. En caso de accidente, la aseguradora puede interpretar el engaño como mala fe y lavarse las manos, por lo que todos los gastos correrán de tu parte (o de la de tus padres). Por supuesto, olvídate de las bonificaciones por buena conducción, ya que si no figuras como titular, las aseguradoras no te computarán las bonificaciones que pudieras ir acumulando de cara a un posible cambio de compañía.

-Truco 2: «Vale, aparezco en la póliza pero como conductor ocasional aunque vaya a llevar el coche siempre yo». La mayoría de compañías, ante el riesgo de incluir un conductor joven en la póliza aunque sea a modo de ocasional, incrementan de saque el precio de la misma. Además, en caso de incidentes sigues perjudicando el historial de siniestralidad del titular y, por supuesto, sigues sin acumular bonificaciones en tu historial como asegurado.

4. Ninguna aseguradora piensa en los jóvenes.

Cada vez son más las compañías interesadas en captar a los conductores más jóvenes a pesar del riesgo que ello conlleva según las estadísticas de siniestralidad que manejan. Los principales ejemplos son los de Ycar de Mapfre y «Pago como conduzco» de Generali, dos productos enfocados a jóvenes que analizan los hábitos de conducción del usuario para determinar el precio final. Por ejemplo, un conductor de 19 años, residente en el centro de Madrid y poseedor de un Seat Ibiza gasolina nuevo de 3 puertas, Acierto.com destaca ofertas como la de Balumba y Qualitas Auto que, por 305 euros y 362 euros respectivamente, asegurarán a este tipo de perfil, un precio bastante ajustado.

5. Que no, que nadie me quiere.

Es curioso que la Ley te obligue a contratar un seguro de automóvil y nadie te lo quiera vender, pero puede ocurrir, ya que por ley las entidades no están obligadas a asegurarte. Pero si te sucede esto debes saber que existe el Consorcio de Compensación de Seguros, que pertenece al Estado y acoge a todos aquellos que no son admitidos en ninguna aseguradora privada. Para entrar en el Consorcio deberás acreditar que has solicitado al menos a dos entidades que te aseguren y que en ambas has sido rechazado. Si es así, el Consorcio te proveerá del seguro, que cubrirá únicamente lo recogido en la Ley, la Responsabilidad Civil Obligatoria.